Chesterfield x Yeovil Town: onde assistir, horário e escalações

Chesterfield e Yeovil Town se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no SMH Group Stadium, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Yeovil Town venceu o Leatherhead por 5 a 2, em casa, pela FA Cup, na fase de Replays classificatórios da 4ª rodada. Já o Chesterfield não tem registro recente de jogo disponível. Pela FA Cup 2026/2027, a equipe busca avançar na competição na Fase 1.

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Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 7 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 12h (de Brasília)

📍 Local: SMH Group Stadium, Chesterfield, Derbyshire

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de Novembro de 2026, às 12h

Local: SMH Group Stadium, Chesterfield, Derbyshire

Fase: Fase 1