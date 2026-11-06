Cheltenham Town x Halifax Town: onde assistir, horário e escalações

Cheltenham Town e Halifax Town se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no EV Charger Points Stadium, em Cheltenham, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último jogo, o Halifax Town venceu o South Shields por 3 a 2, em casa, pela FA Cup 2026/2027. O Cheltenham Town não teve jogo recente registrado.

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Na tabela da FA Cup 2026/2027, as posições e pontos das equipes não foram informados.

Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 7 de Novembro de 2026

⏰ Horário: 12h (de Brasília)

📍 Local: EV Charger Points Stadium, Cheltenham, Gloucestershire

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de Novembro de 2026, às 12h

Local: EV Charger Points Stadium, Cheltenham, Gloucestershire

Fase: Fase 1