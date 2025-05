Ficha do jogo CHE MUN 37ª rodada Premier League Data e Hora Sexta-feira, às 16h15 (de Brasília) Local Stamford Bridge, em Londres (ING) Árbitro Chris Kavanagh Assistentes Lee Betts e Scott Ledger Var Craig Pawson Onde assistir

Chelsea e Manchester United se enfrentam em duelo válido pela Premier League. A partida acontece nesta sexta-feira (16), no Stamford Bridge, em Londres (ING), às 16h15 (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN e do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

O Chelsea busca garantir uma vaga na próxima edição da Champions League, após terminar em sexto na temporada passada e se classificar para a Conference League. No entanto, a equipe de Enzo Maresca viu sua sequência de cinco vitórias ser interrompida pelo Newcastle, que venceu por 2-0 no último domingo.

Por outro lado, o Manchester United vive uma fase difícil, acumulando sete jogos sem vencer na Premier League. A derrota por 2-0 para o West Ham no último domingo fez os Red Devils caírem para a 16ª posição, tornando esta uma das piores campanhas do clube na história da competição.

Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Manchester United pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea x Manchester United

32ª rodada — Premier League

📆 Data e horário: sexta-feira, 16 de maio, às 16h15 (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: ESPN e Disney Plus

🟨 Arbitragem: Chris Kavanagh; Lee Betts e Scott Ledger e Tony Harrington

📺 VAR: Nick Hopton

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)

Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Madueke, Palmer, George; Neto

Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)

Bayindir; Fredricson, Lindelof, Shaw; Kamason, Eriksen, Ugarte, Amass; Mainoo, Garnacho; Obi Martin

