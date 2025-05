Artilheiro da Europa: qual o salário milionário de Gyokeres, do Sporting?

Líder no atual ranking da Chuteira de Ouro nesta temporada, o sueco Vikton Gyokeres tem acerto encaminhado para trocar o Sporting, de Portugal, pelo Arsenal, da Inglaterra. O desempenho de alto nível do atacante colocou seu nome em evidência no futebol mundial e inflou ainda mais as cifras do seu salário e valor de mercado. O jogador tem uma multa avaliada em 100 milhões de euros, cerca de R$ 631 milhões.

O acerto com o clube inglês foi noticiado pelo "Marca", que afirma que o sueco tem bases salariais definidas junto ao Arsenal. Mas quanto o time comandado por Arteta deve pagar ao atleta? Enquanto os números não são revelados, é possível projetar os números a partir dos valores que Gyokeres ganha atualmente.

No Sporting, o segundo jogador que mais recebe no elenco. O atacante de 26 anos tem salário avaliado em 2,4 milhões de euros brutos por ano, pouco mais de R$ 15 milhões na cotação atual. O líder da lista é o português Trincão, que abre o ranking do time com 3,9 milhões de euros por temporada, ou R$ 24,6 milhões. As informações são do site Capology, especializado em salários de atletas e finanças dos clubes.

A plataforma ainda aponta que Gyokeres recebe um bônus do Sporting de pouco mais de R$ 9 milhões. Entretanto, o site não especifica se outros jogadores recebem o valor de bônus.

Valorização meteórica

Desde sua chegada ao Sporting, Gyokeres teve uma valorização meteórica no mercado de transferências. O sueco chegou ao clube português do Convetry City, que em 2022/23 jogava a segunda divisão inglesa, e valia 13 mi de euros (R$ 82 milhões). No clube de Lisboa, alcançou 45 mi de euros (R$ 283 mi) em apenas seis meses.

Um ano depois, em dezembro de 2024, bateu seu valor atual de mercado, um recorde na carreira. O atleta é avaliado em 75 milhões de euros, ou R$ 473 milhões. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes, jogadores e no mercado de transferências.

Briga pela chuteira de ouro

Gyikeres lidera o ranking da Chuteira de Ouro da temporada 2024/25 com 38 gols marcados e 57 pontos somados. Isso porque a lista leva em consideração uma pontuação que não é diretamente proporcional ao número de bolas na redes que ele marca ao longo do período.

O ranking leva em consideração apenas os gols feitos nas ligas domésticas de cada país da Europa. Ou seja, esses são os números do sueco na liga portuguesa. Cada gol feito em uma das cinco principais ligas europeias (Inglaterra, Espanha, Itália, Alemanha e França) é multiplicado por dois, enquanto do 6ª a 22ª posição (que é o caso de Portugal) tem cada gol multiplicado por 1,5.

Ou seja, apesar de ter dez gols a mais que Salah, do Liverpool, segundo colocado do ranking, a diferença dos dois é de apenas um ponto na lista de pontos da Chuteira de Ouro. Gyokeres lidera com 57 pontos e Salah aparece com 56 pontos somados.