Manchester United toma decisão sobre futuro de Ruben Amorim

A poucos dias do fim da temporada, o Manchester United tomou a decisão sobre o futuro do técnico Ruben Amorim no clube. Mesmo na 16ª colocação da Premier League - a pior da história do clube - e uma possível derrota na final da Europa League para o Tottenham, os Red Devils pretendem mantê-lo no cargo.

Segundo informações do jornal inglês "The Guardian", a diretoria acredita que o português merece investir na próxima janela de transferências para melhorar o elenco e contratar jogadores mais adequados às suas táticas.

A organização do United para 2023/24, até então pior temporada, foi negativa como um todo. Isso porque a diretoria optou pela manutenção de Erik ten Hag mesmo após um ano muito abaixo do esperado. O holandês teve seu cargo salvo em virtude do título da Copa da Inglaterra. Neste sentido, todas as contratações foram voltadas para o seu estilo de jogo e vontade.

Com dois meses da temporada em andamento, o Manchester United o demitiu e contratou Rúben Amorim, que vinha fazendo ótimo trabalho no Sporting, mas possui estilo de jogo bem diferente ao que vinha sendo praticado em Manchester. Neste sentido, o time precisou se adaptar mais uma vez, lidando com as consequências de resultados ruins.

Ruben Amorim observa jogo entre Manchester United e Manchester City, no Old Trafford (Foto: Darren Staples/AFP)

A pior temporada da história do Manchester United

39 pontos, com dez vitórias, nove empates e 17 derrotas. A temporada 2024/25 da Premier League é a pior da história do Manchester United, que já havia alcançado a marca negativa após a goleada por 4 a 1 sofrida pelo Newcastle. Naquela ocasião, mesmo se vencesse as seis partidas restantes no campeonato, a equipe de Ruben Amorim poderia alcançar 56 pontos, dois a menos que sua atual pior marca na história, que é 58, atingida em 2021/22.

Desde então, os Red Devils perderam para o Wolves, empataram com o Bournemouth e foram derrotados consecutivamente pelo Brentford e West Ham. Restam apenas duas rodadas para o término da liga inglesa para o United: Chelsea e Aston Villa.

Apesar da péssima campanha na Premier League, o Manchester United de Ruben Amorim está na final da Europa League. A equipe superou o Athletic Bilbao, da Espanha, após vencer o jogo da volta da semifinal da competição por um sonoro 4 a 1 nesta quinta-feira (8), em Old Trafford. O time enfrenta o Tottenham na próxima quarta-feira (21), às 16h (de Brasília) na decisão da competição europeia.