Chelsea x Liverpool: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Premier League
Confira as principais informações do duelo válido pela sétima rodada
Chelsea e Liverpool terão os caminhos cruzados pela sétima rodada da Premier League. A partida será realizada neste sábado (3), às 13h30 (de Brasília), no Stamford Bridge, em Londres (ING). O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e do Disney+ (streaming). ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Chelsea 🔵
Após conquistar o Mundial de Clubes em seu formato inédito e ter a honraria de estampar no peito o distintivo de melhor time do mundo, o Chelsea não iniciou a nova temporada com o mesmo ímpeto com que encerrou a anterior. Na Premier, a equipe apresenta desempenho mediano e ocupa atualmente a oitava posição, com oito pontos — resultado de duas vitórias, dois empates e duas derrotas —, tendo marcado 8 gols e sofrido 11. Os londrinos vêm de duas derrotas consecutivas na competição nacional. Na Champions League, os Blues reagiram com uma vitória sobre o Benfica, mas a atuação ainda não convence, e os desfalques continuam sendo um obstáculo considerável para a equipe.
Liverpool 🔴
Os atuais campeões repetem até aqui o roteiro da temporada passada. O Liverpool lidera a Premier com 15 pontos, resultado de cinco vitórias e uma derrota, tendo marcado 12 gols e sofrido sete, com saldo de cinco. No entanto, o revés sofrido na liga ocorreu justamente na última rodada, diante do Crystal Palace — terceiro colocado e único invicto na competição até o momento —, em gol marcado nos instantes finais da partida. Um caso de "feitiço contra o feiticeiro", já que os Reds têm se notabilizado por arrancar vitórias nos minutos finais, tanto na Inglaterra quanto na Champions, o que rendeu ao time o apelido de Slot Time.
Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Liverpool
7ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 4 de outubro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming)
🕴️ Arbitragem: Anthony Taylor
🚩 Assistentes: Gary Beswick, Adam Nunn e Farai Hallam (quarto árbitro)
📺 VAR: Craig Pawson e Adrian Holmes (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Robert Sanchez; Reece James, Josh Acheampong, Benoit Badiashile e Marc Cucurella; Enzo Fernández e Moisés Caicedo; Estêvão, Facundo Buonanotte, Pedro Neto; João Pedro.
❌ Desfalques: Trevor Chalobah (suspensão automática); Mykhaylo Mudryk (suspenso); Dario Essugo (lesão na coxa); Tosin Adarabioyo (lesão na panturrilha); Cole Palmer (lesão na virilha); Liam Delap (lesão na coxa); Levi Colwill (lesão no joelho); Wesley Fofana (concussão); Andrey Santos (dores musculares).
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Giorgi Mamardashvili; Jeremie Frimpong, Ibrahima Konaté, Virgil Van Dijk e Milos Kerkez; Ryan Gravenberch e Alexis Mac Allister; Mohamed Salah, Dominik Szoboszlai e Cody Gakpo; Alexander Isak.
❌ Desfalques: Alisson Becker (lesão na virilha); Hugo Ekitike (lesão muscular); Giovanni Leoni (lesão no ligamento cruzado anterior); Stefan Bajcetic (lesão no tendão da coxa).
