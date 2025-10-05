menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Brentford x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

Avatar
Lance!
Londres (ING)
Dia 05/10/2025
10:00
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Brentford e Manchester City se enfrentam neste domingo (5), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 12h30 (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Brentford-escudo-onde-assistir
BRE
Manchester City-escudo-onde-assistir
MCI
7ª rodada
Premier League
Data e Hora
Domingo, 5 de outubro , às 12h30 (de Brasília)
Local
Gtech Community Stadium, em Londres (ING)
Árbitro
Darren England
Assistentes
Scott Ledger e Nick Greenhalgh
Var
Paul Howard
Onde assistir

O Brentford, comandado por Keith Andrews, chega para o jogo com a confiança em alta após uma vitória expressiva por 3 a 1 sobre o Manchester United na última rodada. Ocupando uma posição confortável na tabela, a equipe reencontrou sua força em casa, marcando dois ou mais gols em cinco de seus últimos seis jogos no Gtech Community Stadium e perdendo apenas uma vez nesse período.

continua após a publicidade

O Manchester City chega para o confronto em excelente forma, com uma sequência de seis jogos sem perder e vindo de uma goleada por 5 a 1 sobre o Burnley no campeonato. A partida é especial para o técnico Pep Guardiola, que busca sua 250ª vitória na Premier League e pode se tornar o treinador mais rápido a alcançar essa marca na história da competição.

Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Nottingham Forest pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Brentford x Manchester City
Premier League
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 12h30 (de Brasília)
📍 Local: Gtech Community Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Darren England (árbitro); Scott Ledger e Nick Greenhalgh (assistentes); Andy Madley (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Howard

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brentford (Técnico: Keith Andrews):
Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Hickey; Henderson, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola):
Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Savinho, Foden, Reijnders, Doku; Haaland

➡️Manchester City: ‘Não consegue jogar três partidas em alto nível’, diz Guardiola sobre Rodri

O Manchester City entra em campo na Premier League para enfrentar o Brentford fora de casa (Foto: Darren Staples / AFP)
O Manchester City entra em campo na Premier League para enfrentar o Brentford fora de casa (Foto: Darren Staples / AFP)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias