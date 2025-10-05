Brentford e Manchester City se enfrentam neste domingo (5), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 12h30 (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+

Ficha do jogo BRE MCI 7ª rodada Premier League Data e Hora Domingo, 5 de outubro , às 12h30 (de Brasília) Local Gtech Community Stadium, em Londres (ING) Árbitro Darren England Assistentes Scott Ledger e Nick Greenhalgh Var Paul Howard Onde assistir

O Brentford, comandado por Keith Andrews, chega para o jogo com a confiança em alta após uma vitória expressiva por 3 a 1 sobre o Manchester United na última rodada. Ocupando uma posição confortável na tabela, a equipe reencontrou sua força em casa, marcando dois ou mais gols em cinco de seus últimos seis jogos no Gtech Community Stadium e perdendo apenas uma vez nesse período.

O Manchester City chega para o confronto em excelente forma, com uma sequência de seis jogos sem perder e vindo de uma goleada por 5 a 1 sobre o Burnley no campeonato. A partida é especial para o técnico Pep Guardiola, que busca sua 250ª vitória na Premier League e pode se tornar o treinador mais rápido a alcançar essa marca na história da competição.

✅ FICHA TÉCNICA

Brentford x Manchester City

Premier League

📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 12h30 (de Brasília)

📍 Local: Gtech Community Stadium, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+

🟨 Arbitragem: Darren England (árbitro); Scott Ledger e Nick Greenhalgh (assistentes); Andy Madley (quarto árbitro)

📺 VAR: Paul Howard

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Brentford (Técnico: Keith Andrews):

Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Hickey; Henderson, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago

Manchester City (Técnico: Pep Guardiola ):

Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Savinho, Foden, Reijnders, Doku; Haaland

