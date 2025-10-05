Brentford x Manchester City: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League
Brentford e Manchester City se enfrentam neste domingo (5), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 12h30 (de Brasília), no Gtech Community Stadium, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+
Ficha do jogo
O Brentford, comandado por Keith Andrews, chega para o jogo com a confiança em alta após uma vitória expressiva por 3 a 1 sobre o Manchester United na última rodada. Ocupando uma posição confortável na tabela, a equipe reencontrou sua força em casa, marcando dois ou mais gols em cinco de seus últimos seis jogos no Gtech Community Stadium e perdendo apenas uma vez nesse período.
O Manchester City chega para o confronto em excelente forma, com uma sequência de seis jogos sem perder e vindo de uma goleada por 5 a 1 sobre o Burnley no campeonato. A partida é especial para o técnico Pep Guardiola, que busca sua 250ª vitória na Premier League e pode se tornar o treinador mais rápido a alcançar essa marca na história da competição.
✅ FICHA TÉCNICA
Brentford x Manchester City
Premier League
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 12h30 (de Brasília)
📍 Local: Gtech Community Stadium, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Darren England (árbitro); Scott Ledger e Nick Greenhalgh (assistentes); Andy Madley (quarto árbitro)
📺 VAR: Paul Howard
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Brentford (Técnico: Keith Andrews):
Kelleher; Kayode, Collins, Van den Berg, Hickey; Henderson, Yarmolyuk; Ouattara, Damsgaard, Schade; Thiago
Manchester City (Técnico: Pep Guardiola
Donnarumma; Nunes, Stones, Gvardiol, O'Reilly; Gonzalez; Savinho, Foden, Reijnders, Doku; Haaland
