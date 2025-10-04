menu hamburguer
Onde Assistir

Newcastle x Forest: onde assistir e prováveis escalações do jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela Premier League

Lance!
Newcastle (ING)
Dia 04/10/2025
08:00
(Foto: Arte/Lance!)
imagem camera(Foto: Arte/Lance!)
Newcastle e Nottingham Forest se enfrentam neste domingo (5), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 10h (de Brasília), no St. James' Park, em Newcastle (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir pelo Disney+

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Ficha do jogo

Newcastle-escudo-onde-assistir
NEW
nottingham-forest-escudo-onde-assistir
NOT
7ª rodada
Premier League
Data e Hora
Domingo, 5 de outubro , às 10 horas (de Brasília)
Local
St. James' Park, em Newcastle (ING)
Árbitro
Peter Bankes
Assistentes
Edward Smart e Blake Antrobus
Var
Chris Kavanagh
Onde assistir

O Newcastle, treinado por Eddie Howe, vive um momento de contrastes. A equipe chega embalada por uma goleada de 4 a 0 na Champions League no meio de semana, que serviu para aumentar a confiança. No entanto, a campanha na Premier League é preocupante, com apenas uma vitória em seis jogos e uma sequência de maus resultados em casa.

O Nottingham Forest chega para o confronto em uma crise profunda e sob imensa pressão. O novo técnico, Ange Postecoglou, teve um início de trabalho desastroso, não conseguindo vencer nenhum de seus seis primeiros jogos, e já enfrenta a fúria da torcida, que pediu sua demissão durante a recente derrota na Europa League.

Tudo sobre o jogo entre Newcastle e Nottingham Forest pela Champions League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Newcastle x Nottingham Forest
Premier League
📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro, às 10h (de Brasília)
📍 Local: St. James' Park, em Newcastle (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+
🟨 Arbitragem: Peter Bankes (árbitro); Edward Smart e Blake Antrobus (assistentes); Robert Jones (quarto árbitro)
📺 VAR: Chris Kavanagh

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Newcastle (Técnico: Eddie Howe):
Pope; Trippier, Schar, Burn, Hall; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Murphy, Woltemade, Gordon

Nottingham Forest (Técnico: Ange Postecoglu):
Sels; Savona, Morato, Milenkovic, Williams; Dominguez, Anderson; Ndoye, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood

Após goleada sobre o Union Saint-Gilloise, o Newcastle entra em campo na Premier League para enfrentar o Nottingham Forest (Foto: JOHN THYS / AFP)
