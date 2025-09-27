menu hamburguer
Alisson vira assunto entre europeus em jogo na Premier League

Goleiro é destaque em partida do Liverpool

João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/09/2025
12:05
Alisson em ação pelo Liverpool na Champions League
imagem cameraAlisson em ação pelo Liverpool (Foto: Reprodução/Liverpool)
Crystal Palace e Liverpool jogam pela sexta rodada da Premier League, neste sábado (27), no Selhurst Park, em Londres (ING). Mesmo com a vitória parcial do time da casa, com gol de Ismaïla Sarr, o principal destaque da partida é o goleiro Alisson, que evita uma derrota ainda maior dos Reds, fora de casa.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Com três grandes defesas, Alisson é o principal assunto dos internautas que acompanham o duelo. Em atuação apagada do Liverpool, sobrou para o goleiro brasileiro salvar a equipe de uma derrota parcial ainda maior em Londres. As intervenções renderam elogios ao jogador, que foi chamado de melhor jogador do mundo pelos torcedores europeus.

Veja os comentários sobre Alisson abaixo:

Tudo sobre o jogo entre Crystal Palace e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace 🆚 Liverpool
6ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Chris Kavanagh
🚩 Assistentes: Dan Cook, Adam Nunn e Sam Allison (quarto árbitro)
📺 VAR: Matt Donohue (VAR1) e Constantine Hatzidakis (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr e Pino; Mateta.

Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Mohamed Salah, Szoboszlai e Wirtz; Isak.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

Alisson em ação pelo Liverpool (Foto: Ben STANSALL / AFP)
Alisson em ação pelo Liverpool (Foto: Ben STANSALL / AFP)

