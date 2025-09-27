Alisson vira assunto entre europeus em jogo na Premier League
Goleiro é destaque em partida do Liverpool
Crystal Palace e Liverpool jogam pela sexta rodada da Premier League, neste sábado (27), no Selhurst Park, em Londres (ING). Mesmo com a vitória parcial do time da casa, com gol de Ismaïla Sarr, o principal destaque da partida é o goleiro Alisson, que evita uma derrota ainda maior dos Reds, fora de casa.
Com três grandes defesas, Alisson é o principal assunto dos internautas que acompanham o duelo. Em atuação apagada do Liverpool, sobrou para o goleiro brasileiro salvar a equipe de uma derrota parcial ainda maior em Londres. As intervenções renderam elogios ao jogador, que foi chamado de melhor jogador do mundo pelos torcedores europeus.
Tudo sobre o jogo entre Crystal Palace e Liverpool (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Crystal Palace 🆚 Liverpool
6ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sábado, 27 de setembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Selhurst Park, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Chris Kavanagh
🚩 Assistentes: Dan Cook, Adam Nunn e Sam Allison (quarto árbitro)
📺 VAR: Matt Donohue (VAR1) e Constantine Hatzidakis (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Crystal Palace (Técnico: Oliver Glasner)
Henderson; Richards, Lacroix e Guéhi; Muñoz, Wharton, Kamada, Mitchell, Sarr e Pino; Mateta.
Liverpool (Técnico: Arne Slot)
Alisson; Bradley, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch e Mac Allister; Mohamed Salah, Szoboszlai e Wirtz; Isak.
