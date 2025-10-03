menu hamburguer
Dortmund x RB Leipzig: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Confira as principais informações do duelo válido pela 6ª rodada

Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/10/2025
08:00
imagem cameraDortmund e RB Leipzig se enfrentam pela 6ª rodada da Bundesliga, no sábado (4) (Foto: Arte/Lance)
O Dortmund recebe o RB Leipzig em duelo válido pela 6ª rodada da Bundesliga 2025/2026, neste sábado (4), às 10h30 (de Brasília). O confronto no Signal Iduna Park será transmitido pelo Canal Goat.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Dortmund 🟡⚫

Invicto na Bundesliga, o Dortmund ocupa a vice-liderança com dois pontos a menos em relação ao Bayern de Munique e busca a vitória para seguir na briga pelo título do Campeonato Alemão. A equipe de Niko Kovac chega embalada após a goleada por 4 a 1 sobre o Athletic Bilbao, na Champions League.

RB Leipzig 🔴⚪

O RB Leipzig também segue na ponta da Bundesliga com um ponto a menos em relação ao Dortmund e ocupando a 3ª colocação do Campeonato Alemão. Após a derrota na estreia da competição, o time de Ole Werner venceu quatro partidas consecutivas e teve uma semana cheia de treinos para se preparar para o confronto.

Ficha do jogo

DOR
RBL
Bundesliga
6ª rodada
Data e Hora
Sábado, 4 de outubro, às 10h30 (de Brasília)
Local
Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)
Árbitro
Sascha Stegemann
Onde assistir
Não definido

Tudo sobre o jogo entre Dortmund e RB Leipzig (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Dortmund 🆚 RB Leipzig
6ª rodada — Bundesliga
📆 Data e horário: sábado, 4 de outubro, às 10h30 (de Brasília)
📍 Local: Signal Iduna Park, em Dortmund (ALE)
👁️ Onde assistir: Canal Goat
🕴️Arbitragem: Sascha Stegemann

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Dortmund (Técnico: Niko Kovac)
Kobel; Anton, Schlotterbeck e Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha e Svensson; Adeyemi e Brandt; Guirassy.

RB Leipzig (Técnico: Ole Werner)
Gulacsi; Baku, Orban, Lukeba e Raum; Ouedraogo, Seiwald e Baumgartner; Bakayoko, Romulo e Diomande.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

