Chelsea e Fulham se enfrentam neste sábado (30), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 08h30 (de Brasília) em Stamford Bridge, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+

O Chelsea, treinado por Enzo Maresca, chega para o clássico londrino com a moral elevadíssima. A equipe vem de uma vitória espetacular por 5 a 1 sobre o West Ham, onde demonstrou grande poder de reação ao virar o jogo após sofrer um gol no início. Esta vitória foi a décima do time nos últimos 12 jogos em todas as competições, confirmando sua excelente fase.

O Fulham, de Marco Silva, chega para o duelo invicto na nova temporada e motivado pelo valioso empate por 1 a 1 conquistado contra o Manchester United, seguido por uma vitória tranquila na Copa da Liga. A equipe mostrou ser um adversário perigoso e resiliente, mas carrega uma grande vulnerabilidade: sua defesa fora de casa, já que não consegue passar um jogo sem sofrer gols há nove partidas consecutivas na Premier League.

Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Fulham pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Chelsea x Fulham

Premier League

📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto, às 08h30 (de Brasília)

📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)

🟨 Arbitragem: Robert Jones (árbitro); Neil Davies e Steven Meredith (assistentes); Dean Whitestone (quarto árbitro)

📺 VAR: Michael Salisbury

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca):

Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap

Fulham (Técnico: Marco Silva):

Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Iwobi, King, Smith Rowe; Muniz

Convocado para a Seleção Brasileira, o atacante João Pedro é um dos destaques da partida entre Chelsea e Fulham (Foto: HENRY NICHOLLS / AFP)