Chelsea e Fulham se enfrentam neste sábado (30), em jogo válido pela Premier League. A bola rola às 08h30 (de Brasília) em Stamford Bridge, em Londres (ING), e terá transmissão ao vivo do Disney+. ➡️Clique para assistir no Disney+
O Chelsea, treinado por Enzo Maresca, chega para o clássico londrino com a moral elevadíssima. A equipe vem de uma vitória espetacular por 5 a 1 sobre o West Ham, onde demonstrou grande poder de reação ao virar o jogo após sofrer um gol no início. Esta vitória foi a décima do time nos últimos 12 jogos em todas as competições, confirmando sua excelente fase.
O Fulham, de Marco Silva, chega para o duelo invicto na nova temporada e motivado pelo valioso empate por 1 a 1 conquistado contra o Manchester United, seguido por uma vitória tranquila na Copa da Liga. A equipe mostrou ser um adversário perigoso e resiliente, mas carrega uma grande vulnerabilidade: sua defesa fora de casa, já que não consegue passar um jogo sem sofrer gols há nove partidas consecutivas na Premier League.
Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Fulham pela Premier League (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea x Fulham
Premier League
📆 Data e horário: sábado, 30 de agosto, às 08h30 (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming)
🟨 Arbitragem: Robert Jones (árbitro); Neil Davies e Steven Meredith (assistentes); Dean Whitestone (quarto árbitro)
📺 VAR: Michael Salisbury
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca):
Sanchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Fernandez; Estevao, Pedro, Neto; Delap
Fulham (Técnico: Marco Silva):
Leno; Tete, Andersen, Bassey, Robinson; Berge, Lukic; Iwobi, King, Smith Rowe; Muniz
