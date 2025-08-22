Brasileiros brilham e Chelsea goleia West Ham pela Premier League
Paquetá abre o placar, mas Blues viram e dominam fora de casa
O Chelsea derrotou o West Ham por 5 a 1, nesta sexta-feira (22), no Estádio Olímpico, em Londres (ING), pela segunda rodada da Premier League. Com show de brasileiros de ambos os lados, os Blues viraram e golearam os Hammers, fora de casa. Os destaques da partida foram o golaço relâmpago de Lucas Paquetá e a grande atuação de João Pedro e Estêvão, que contribuíram diretamente com quatro gols dos atuais campeões do mundo.
Com o resultado, os Blues dormem na liderança do campeonato, com quatro pontos. Já o West Ham ocupa a lanterna, com menos sete gols de saldo.
Como foi a partida entre West Ham e Chelsea?
Primeiro tempo
A partida começou frenética. Logo aos seis minutos, após erro na saída de bola com Estêvão — que substituiu o lesionado Cole Palmer —, Paquetá ficou com a sobra e partiu em velocidade. Sem opção para o passe, Lucas arriscou de fora da área e acertou um belo chute, com curva, para superar o goleiro Robert Sánchez e abrir o placar para o West Ham.
➡️ Paquetá faz golaço após ser declarado inocente na Inglaterra; veja vídeo
A vantagem não durou muito, pois, aos 15, em escanteio cobrado por Pedro Neto, Cucurella desviou na primeira trave e João Pedro completou, de cabeça, para empatar o duelo. Na sequência, o West Ham até chegou a desempatar com Füllkrug, mas o gol foi anulado por impedimento de Wan-Bissaka, no início da jogada.
Depois disso, controle total do Chelsea, que chegou a virada aos 23 minutos. Em jogada pela direita, João Pedro cruzou e encontrou Pedro Neto fechando na segunda trave, que, de primeira, marcou o gol da virada dos Blues. Logo depois, após tabelinha com Delap, Estêvão invadiu a área do West Ham e rolou para Enzo Fernández marcar o terceiro gol no duelo londrino.
Após o terceiro gol, alguns torcedores insatisfeitos com a fase do West Ham deixaram o Estádio Olímpico de Londres. No restante da primeira etapa, o Chelsea seguiu com o controle da posse, mas sem levar perigo.
Segundo tempo
O Chelsea seguiu melhor e, aos nove minutos, após escanteio de Enzo Fernández, o goleiro Mads Hermansen não conseguiu concluir a defesa e sobrou nos pés de Caicedo, que completou para o gol e marcou o quarto. Não demorou muito e veio o quinto, com Trevoh Chalobah, que aproveitou confusão na área em outro escanteio e balançou as redes do West Ham.
No decorrer da partida, os Hammers se atiraram mais ao ataque, mas sem conseguir diminuir a goleada. O Chelsea apostou nos contra-ataques e quase ampliou com Estêvão, mas foi parado pela defesa. Ao fim, os Blues diminuíram o ritmo até o apito final.
O que vem por aí para West Ham e Chelsea?
No sábado (30), o Chelsea recebe o Fulham, pela 2ª rodada da Premier League, às 08h30 (de Brasília). Por outro lado, o West Ham visita o Wolves também na terça-feira (26), às 15h30 (de Brasília), pela Copa da Liga Inglesa.
✅ FICHA TÉCNICA
West Ham x Chelsea
2ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: sexta-feira, 22 de agosto, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Olímpico de Londres (ING)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver (árbitro); Ian Hussin e Akil Howson (auxiliares); Simon Hooper (quarto árbitro)
📺VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Tim Robinson (AVAR)
🥅 Gols: Lucas Paquetá, 6'/1ºT (1-0); João Pedro, 15'/1º (1-1); Pedro Neto, 23'/1º (1-2); Enzo Fernández, 34'/1º (1-3); Moisés Caicedo, 9'/2ºT (1-4); Trevoh Chalobah, 13'/2ºT (1-5)
🟨 Cartões amarelos: Jorrel Hato (CHE)
West Ham (Técnico: Graham Potter)
Mads Hermansen; Max Kilman, Nayef Aguerd e Jean-Clair Todibo (Freddie Potts); El Hadji Malick Diouf, Tomáš Souček (Kyle Walker-Peters), James Ward-Prowse e Aaron Wan-Bissaka; Lucas Paquetá; Niclas Füllkrug (Callum Wilson) e Jarrod Bowen.
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Robert Sánchez; Malo Gusto (Reece James), Trevoh Chalobah (Wesley Fofana), Tosin Adarabioyo, Marc Cucurella (Jorrel Hato); Moisés Caicedo, Enzo Fernández; Estêvão (Jamie Gittens), João Pedro, Pedro Neto; Liam Delap (Andrey Santos).
