Ex-Flamengo faz gol contra, mas Fulham arranca empate contra United
Duelo terminou em 1 a 1 na segunda rodada da Premier League
Manchester United e Fulham terminaram o duelo no empate em 1 a 1 neste domingo (24), no Craven Cottage, em Londres (ING), pela segunda rodada da Premier League. Os gols da partida foram marcados pelo centroavante Rodrigo Muniz, revelado nas categorias de base do Flamengo, que teve a bola desviada nas costas e marcou contra o próprio gol, e Smith-Rowe, que igualou para os donos da casa.
Com o resultado, o United segue sem conquistar três pontos no Campeonato Inglês, visto que foram derrotados pelo Arsenal por 1 a 0 na estreia. Do outro lado, os londrinos ainda não venceram na liga, visto que empataram com o Brighton em 1 a 1 na rodada de abertura, e soma dois pontos na competição.
Como foi o jogo entre Fulham e Manchester United?
Primeiro tempo
O primeiro tempo no Craven Cottage não teve gols, mas demonstrou grande força do Manchester United nos primeiros minutos do duelo. Matheus Cunha foi o grande nome do ataque dos Red Devils, que teve as melhores chances dos 45 minutos iniciais, mas não conseguiu aproveitar.
O Fulham cresceu de produção e conseguiu equilibrar as ações, até a marcação do pênalti a favor dos visitantes. Em ação do VAR, a arbitragem marcou um puxão do zagueiro Bassey em Mason Mount, onde o meia caiu no chão durante a jogada no escanteio. Capitão do United, Bruno Fernandes foi até a marca da cal cobrar a penalidade, mas isolou a bola muito por cima do travessão.
Segundo tempo
Na volta do intervalo, o Fulham começou pressionando o United no último terço, dificultando a saída de bola da equipe de Ruben Amorim e empilhando cruzamentos e escanteios. Mesmo assim, quem abriu o placar da partida foi Rodrigo Muniz, só que não do jeito bom: o centroavante teve a bola desviada nas costas em escanteio do clube de Manchester, sem chances para o goleiro Leno.
Após marcar o gol, o time do United acabou relaxando e deixou o Fulham jogar novamente, que não se abalou. Além do fator casa, a equipe de Marco Silva soube pressionar as saídas e, aos 27 minutos da etapa final, teve o trunfo do meia Smith-Rowe, ex-Arsenal, que havia acabado de entrar. O jogador entrou por trás da zaga após cruzamento na primeira trave, e desviou para dentro da meta.
O Fulham seguiu no abafa e, na síntese da partida, foi melhor que o United na maior parte do duelo. Inclusive, quase viraram com Iwobi. Por outro lado, a equipe visitante deixou a desejar e Matheus Cunha, que fez bom primeiro tempo, pouco pega na bola na segunda etapa. No fim, nenhum dos times mexeu no marcador e o jogo terminou no 1 a 1.
O que vem por aí?
Agora, os clubes se preparam para disputar a segunda rodada da Copa da Liga Inglesa. O Fulham receberá o Bristol City, na próxima quarta-feira (27), às 15h45 (de Brasília), enquanto o Manchester United pega o Grimsby, também na quarta, às 16h.
✅ FICHA TÉCNICA
Fulham 1 x 1 Manchester United
2ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 24 de agosto, às 12h30 (de Brasília)
📍 Local: Craven Cottage, em Londres (ING)
🕴️Arbitragem: Michael Oliver
🚩Assistentes: Stuart Burt, James Mainwaring e Simon Hooper (quarto árbitro)
📺VAR: Jarred Gillett (VAR1) e Tim Robinson (AVAR)
🥅 Gols: Rodrigo Muniz [GC], 13'/2ºT (0-1); Smith-Rowe, 27'/2°T (1-1)
🟨 Cartões amarelos: Casemiro (MUN)
🟥 Cartões vermelhos: —
⚽ ESCALAÇÕES
Fulham (Técnico: Marco Silva)
Leno; Tete, Andersen, Calvin Bassey e Sessegnon (Antonee Robinson); Berge e Lukic; Castagne (Harry Wilson), Joshua King (Smith-Rowe) e Iwobi; Rodrigo Muniz (Raúl Jiménez).
Manchester United (Técnico: Ruben Amorim)
Onana; Yoro (Harry Maguire), De Ligt e Luke Shaw (Ayden Heaven); Diallo (Diogo Dalot), Casemiro (Benjamin Sesko), Bruno Fernandes e Dorgu; Mbeumo, Mason Mount (Ugarte) e Matheus Cunha.
