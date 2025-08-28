Ceará busca o G-4 do Brasileiro de Futsal nesta sexta; Lance! transmite



Na última rodada da fase de grupos do Campeonato Brasileiro de Futsal, o Ceará, quinto colocado e já classificado às oitavas de final, visita o Concórdia, em Santa Catarina, nesta sexta-feira (29). Se os donos da casa estão eliminados, o time nordestino entra em quadra de olho no G-4 da competição. O jogo começa às 20h, (de Brasília), com transmissão do YouTube do Lance!.

continua após a publicidade

➡️ Jornalista aponta vaga na seleção para titular do Vasco no futsal



➡️ Vasco e Chapecoense empatam no Brasileiro de futsal

O Ceará garantiu vaga às oitavas de final graças ao empate (1 a 1) com o Sorriso, no último dia 17, gol de Andrew. O Concórdia, por sua vez, vem de derrota, como visitante, para o São Joseense, no Paraná, por 3 a 2. Até agora, a única vitória do time catarinense em nove jogos foi contra o Sorriso, em Mato Grosso, por 2 a 1.

A equipe da capital cearense vai assegurar o G-4, caso vença e o Paraná, quarto colocado, perca para o Apodi, no Rio Grande do Norte, também às 20h desta sexta-feira (29).

continua após a publicidade

Apesar da campanha da equipe, Luis Felipe Rodrigues, o Galinho, com seis gols, é o artilheiro do Concórdia e um dos principais goleadores do campeonato. Quem lidera essa lista é Daniel, do São Miguel, com oito gols.

➡️ Expulsão direta no futsal: entenda o critério e as diferenças em relação ao futebol de campo

FICHA TÉCNICA

Campeonato Brasileiro de Futsal

Concórdia/SC x Ceará

🏐 Fase: Última rodada da fase de Grupos

📆 Data e horário: Sexta-feira, 29 de agosto, às 20h de Brasília

🏟️ Local: Concórdia, SC

📺 Onde assistir: YouTube do Lance!

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte