Que horas é a final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo? Confira horário e informações
Alviverde e Rubro-Negro disputam tetracampeonato da América
- Matéria
- Mais Notícias
Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores neste sábado (29). O jogo está marcado para às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima (Peru), e terá transmissão ao vivo da Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+. ➡️Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Presidente do Barcelona alfineta Real Madrid: ‘Mania de perseguição’
Futebol Internacional28/11/2025
- Flamengo
Vini Jr manda recado após festa da torcida do Flamengo antes de final da Libertadores
Flamengo28/11/2025
- Libertadores
Conmebol realiza exames de doping antes de final entre Palmeiras e Flamengo
Libertadores28/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Confira informações sobre a final da Libertadores
📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)
👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+
🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)
📺 VAR: Héctor Alberto Paletta
Palmeiras
O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, chega à decisão com foco total na Libertadores após o título brasileiro já ter sido virtualmente decidido. A equipe teve uma trajetória continental espetacular, marcada por uma fase de grupos perfeita e uma virada histórica na semifinal contra a LDU (revertendo um 0-3 para um 4-0). No entanto, o momento atual preocupa: o time não vence há cinco partidas em todas as competições e vem de uma derrota para o Grêmio.
Flamengo
O Flamengo chega à final em estado de graça, com o título brasileiro bem encaminhado e vivendo uma fase de maior consistência sob o comando de Filipe Luís. A equipe teve um caminho sólido nos mata-matas, passando por Internacional, Estudiantes e Racing, e entra em campo com uma leve vantagem psicológica, tendo vencido três dos últimos cinco confrontos contra o rival, incluindo o mais recente por 3 a 2. Apesar do bom momento, o Rubro-Negro tem desfalques de peso: Gonzalo Plata está suspenso e o artilheiro Pedro está lesionado, o que abre espaço para Bruno Henrique possivelmente iniciar entre os titulares.
Jornalistas cravam placar da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo
O Lance! entrou em contato com jornalistas renomados, e os profissionais apontaram seus palpites para a grande decisão.
Como era de se esperar, o equilíbrio foi grande no palpitômetro. Apesar do Rubro-Negro levar vantagem em relação ao Verdão, a maioria dos jornalistas apontou um placar apertado na batalha do Estádio Monumental "U".
A equipe de Filipe Luís vive um momento melhor no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, o time comandado por Abel Ferreira perdeu três jogos e empatou dois. Na semifinal da Libertadores, porém, o Verdão conquistou uma classificação heroica contra a LDU.
Palpitômetro dos jornalistas
- Mauro Beting - Palmeiras 2 x 1 Flamengo
- José Illan - Empate por 2 a 2
- Luiz Henrique Romangolli - Empate por 2 a 2 (Rubro-Negro leva nos pênaltis)
- Pedro Ivo - Rubro-Negro 2 x 1 Alviverde (com gol na prorrogação)
- André Hernan - Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Alviverde leva nos pênaltis)
- Beto Jr - Flamengo 3 x 1 Palmeiras
- Victor Canedo - Rubro-Negro 3 x 1 Avlviverde
- Alexandre Praetzel - Flamengo 1 x 0 Palmeiras
- Paulo Vinicius Coelho - Palmeiras 3 x 1 Flamengo
- Fernando Campos - Rubro-Negro 3 x 1 Alviverde
- Linhares Jr - Flamengo 3 x 0 Palmeiras
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias