Palmeiras e Flamengo disputam a final da Libertadores neste sábado (29). O jogo está marcado para às 18h (horário de Brasília), no Estádio Monumental "U", em Lima (Peru), e terá transmissão ao vivo da Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+. ➡️Clique para assistir no Disney+

Confira informações sobre a final da Libertadores

📆 Data e horário: sábado, 29 de novembro, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Monumental "U", em Lima (Peru)

👁️ Onde assistir: Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+

🟨 Arbitragem: Dario Herrera (árbitro); Cristian Gonzalo Navarro e José Miguel Savorani (assistentes); Maximiliano Nicolás Ramírez (quarto árbitro)

📺 VAR: Héctor Alberto Paletta

Palmeiras

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, chega à decisão com foco total na Libertadores após o título brasileiro já ter sido virtualmente decidido. A equipe teve uma trajetória continental espetacular, marcada por uma fase de grupos perfeita e uma virada histórica na semifinal contra a LDU (revertendo um 0-3 para um 4-0). No entanto, o momento atual preocupa: o time não vence há cinco partidas em todas as competições e vem de uma derrota para o Grêmio.

O jogador Allan, da SE Palmeiras, concede entrevista no hotel de concentração da equipe em Lima. (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

Flamengo

O Flamengo chega à final em estado de graça, com o título brasileiro bem encaminhado e vivendo uma fase de maior consistência sob o comando de Filipe Luís. A equipe teve um caminho sólido nos mata-matas, passando por Internacional, Estudiantes e Racing, e entra em campo com uma leve vantagem psicológica, tendo vencido três dos últimos cinco confrontos contra o rival, incluindo o mais recente por 3 a 2. Apesar do bom momento, o Rubro-Negro tem desfalques de peso: Gonzalo Plata está suspenso e o artilheiro Pedro está lesionado, o que abre espaço para Bruno Henrique possivelmente iniciar entre os titulares.

Bruno Henrique em treino do Flamengo antes da final da Libertadores (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Jornalistas cravam placar da final da Libertadores entre Palmeiras e Flamengo

O Lance! entrou em contato com jornalistas renomados, e os profissionais apontaram seus palpites para a grande decisão.

Como era de se esperar, o equilíbrio foi grande no palpitômetro. Apesar do Rubro-Negro levar vantagem em relação ao Verdão, a maioria dos jornalistas apontou um placar apertado na batalha do Estádio Monumental "U".

A equipe de Filipe Luís vive um momento melhor no Campeonato Brasileiro. Nos últimos cinco jogos, o time comandado por Abel Ferreira perdeu três jogos e empatou dois. Na semifinal da Libertadores, porém, o Verdão conquistou uma classificação heroica contra a LDU.

Palpitômetro dos jornalistas

Mauro Beting - Palmeiras 2 x 1 Flamengo José Illan - Empate por 2 a 2 Luiz Henrique Romangolli - Empate por 2 a 2 (Rubro-Negro leva nos pênaltis) Pedro Ivo - Rubro-Negro 2 x 1 Alviverde (com gol na prorrogação) André Hernan - Palmeiras 1 x 1 Flamengo (Alviverde leva nos pênaltis) Beto Jr - Flamengo 3 x 1 Palmeiras Victor Canedo - Rubro-Negro 3 x 1 Avlviverde Alexandre Praetzel - Flamengo 1 x 0 Palmeiras Paulo Vinicius Coelho - Palmeiras 3 x 1 Flamengo Fernando Campos - Rubro-Negro 3 x 1 Alviverde Linhares Jr - Flamengo 3 x 0 Palmeiras

