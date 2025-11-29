Traipu x Atlético Piauiense: onde assistir, horário e escalações da final do Brasileirão de Futsal
Confira todas as informações sobre o duelo deste domingo (30), valendo o troféu nacional
Traipu e Atlético Piauiense decidem, neste domingo (30), o Campeonato Brasileiro de Futsal. A bola rola às 13h (de Brasília), no Ginásio João Paulo II, em Arapiraca (AL), e o Lance! faz a transmissão com imagens do confronto em nosso canal no YouTube. Clique aqui para assistir!
Ficha do jogo
Na ida, os times ficaram no empate por 1 a 1. Ewerton José marcou para os alagoanos, enquanto Nardinho deixou tudo igual com um lindo gol para o Cavernão. Com isso, quem vencer o confronto se tornará campeão nacional. Um novo empate forçará a prorrogação, e não há vantagem para nenhum dos lados; caso a igualdade persista após dois tempos de cinco minutos, o vencedor será conhecido nos pênaltis.
O Lance! fará a transmissão do confronto a partir de 12h30 (de Brasília). Marcelo Rodrigues, maior comentarista da história da modalidade, formará a mesa ao lado do narrador Lucas Borges.
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
⚽ Como chegam os times?
O Traipu fez a melhor campanha na fase de grupos, além de ser o detentor do melhor ataque da competição, com 67 gols. O bom desempenho da equipe comandada pelo jovem Davi Mendonça fez com que todos os jogos de volta ao longo do mata-mata fossem definidos em Alagoas. A equipe deixou pelo caminho o América-MG, o Ceará e o Passo Fundo em jogos de alto nível de emoção.
Já o Atlético, por sua vez, buscou classificações na base do sufoco, mas da experiência. A trajetória do treinador André Bié, multicampeão nacional, somada às de nomes como Jé, Fernandinho e Lambão, levaram a equipe a superar Criciúma, Fortaleza e Chapecoense.
Esta é a segunda edição do Campeonato Brasileiro de Futsal, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS). Nas duas finais, houve presença dominante de times do Nordeste. Para além de Traipu x CAP, Fortaleza e Apodi, em 2024, definiram o torneio, vencido pelo Laion na ocasião.
Tudo sobre o jogo entre Traipu e Atlético Piauiense (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Traipu 🆚 Atlético Piauiense
Final - Jogo de volta - Brasileirão de Futsal
📆 Data e horário: domingo, 30 de novembro de 2025, às 13h (de Brasília)
📍Local: Ginásio João Paulo II, em Arapiraca (AL)
📺 Onde assistir: o Lance! transmite com imagens no YouTube. Clique aqui para assistir!
🕴️ Arbitragem: César Pereira Leite
🚩 Auxiliares: Ithallo Gustavo Oettinger Chamberlaim, José Lourenço Messias e Clevisson Gomes
🪑 Mesa: Adeline Mayara Silva de Lira (anotadora) e José Roberto dos Santos Silva Júnior (cronometrista)
⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO
⚫⚫ TRAIPU (Técnico: Davi Mendonça)
5️⃣ Possível quinteto inicial: Thiago Feitosa; Gabriel Pereira, Eric, Ewerton José e Lukinhas
📝 Lista completa: a ser definida
🟡🟢 ATLÉTICO PIAUIENSE (Técnico: André Bié)
5️⃣ Possível quinteto inicial: Lambão; Gabriel, Nardinho, Luan e Jé
📝 Lista completa: Igor BB e Lambão (goleiros); Domar, Fernandinho, Crystian, Nardinho, Gabriel, Jé, Kauê, Léo Brandão, Romarinho, Pesk, Luan e Douglas
