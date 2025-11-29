Traipu e Atlético Piauiense decidem, neste domingo (30), o Campeonato Brasileiro de Futsal. A bola rola às 13h (de Brasília), no Ginásio João Paulo II, em Arapiraca (AL), e o Lance! faz a transmissão com imagens do confronto em nosso canal no YouTube. Clique aqui para assistir!

Ficha do jogo TRA CAP Brasileirão Campeonato Brasileiro de Futsal - Volta - Final Data e Hora Domingo, 30 de novembro de 2025, às 13h (de Brasília) Local Ginásio João Paulo II, em Arapiraca (AL) Árbitro César Pereira Leite Assistentes Ithallo Gustavo Oettinger Chamberlaim, José Lourenço Messias e Clevisson Gomes Onde assistir Lance! - YouTube

Na ida, os times ficaram no empate por 1 a 1. Ewerton José marcou para os alagoanos, enquanto Nardinho deixou tudo igual com um lindo gol para o Cavernão. Com isso, quem vencer o confronto se tornará campeão nacional. Um novo empate forçará a prorrogação, e não há vantagem para nenhum dos lados; caso a igualdade persista após dois tempos de cinco minutos, o vencedor será conhecido nos pênaltis.

O Lance! fará a transmissão do confronto a partir de 12h30 (de Brasília). Marcelo Rodrigues, maior comentarista da história da modalidade, formará a mesa ao lado do narrador Lucas Borges.

⚽ Como chegam os times?

O Traipu fez a melhor campanha na fase de grupos, além de ser o detentor do melhor ataque da competição, com 67 gols. O bom desempenho da equipe comandada pelo jovem Davi Mendonça fez com que todos os jogos de volta ao longo do mata-mata fossem definidos em Alagoas. A equipe deixou pelo caminho o América-MG, o Ceará e o Passo Fundo em jogos de alto nível de emoção.

Já o Atlético, por sua vez, buscou classificações na base do sufoco, mas da experiência. A trajetória do treinador André Bié, multicampeão nacional, somada às de nomes como Jé, Fernandinho e Lambão, levaram a equipe a superar Criciúma, Fortaleza e Chapecoense.

Esta é a segunda edição do Campeonato Brasileiro de Futsal, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS). Nas duas finais, houve presença dominante de times do Nordeste. Para além de Traipu x CAP, Fortaleza e Apodi, em 2024, definiram o torneio, vencido pelo Laion na ocasião.

Traipu e Atlético Piauiense decidem o Brasileirão de Futsal neste domingo; veja abaixo onde assistir ao duelo (Foto: Lucas Batista/Atlético Piauiense)

Tudo sobre o jogo entre Traipu e Atlético Piauiense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Traipu 🆚 Atlético Piauiense

Final - Jogo de volta - Brasileirão de Futsal

📆 Data e horário: domingo, 30 de novembro de 2025, às 13h (de Brasília)

📍Local: Ginásio João Paulo II, em Arapiraca (AL)

📺 Onde assistir: o Lance! transmite com imagens no YouTube. Clique aqui para assistir!

🕴️ Arbitragem: César Pereira Leite

🚩 Auxiliares: Ithallo Gustavo Oettinger Chamberlaim, José Lourenço Messias e Clevisson Gomes

🪑 Mesa: Adeline Mayara Silva de Lira (anotadora) e José Roberto dos Santos Silva Júnior (cronometrista)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

⚫⚫ TRAIPU (Técnico: Davi Mendonça)

5️⃣ Possível quinteto inicial: Thiago Feitosa; Gabriel Pereira, Eric, Ewerton José e Lukinhas

📝 Lista completa: a ser definida



🟡🟢 ATLÉTICO PIAUIENSE (Técnico: André Bié)

5️⃣ Possível quinteto inicial: Lambão; Gabriel, Nardinho, Luan e Jé

📝 Lista completa: Igor BB e Lambão (goleiros); Domar, Fernandinho, Crystian, Nardinho, Gabriel, Jé, Kauê, Léo Brandão, Romarinho, Pesk, Luan e Douglas