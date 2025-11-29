menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Traipu x Atlético Piauiense: onde assistir, horário e escalações da final do Brasileirão de Futsal

Confira todas as informações sobre o duelo deste domingo (30), valendo o troféu nacional

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/11/2025
12:49
Traipu x Atlético Piauiense - Brasileirão de Futsal
imagem cameraTraipu e Atlético Piauiense decidem o Brasileirão de Futsal neste domingo (Arte: Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Traipu e Atlético Piauiense decidem, neste domingo (30), o Campeonato Brasileiro de Futsal. A bola rola às 13h (de Brasília), no Ginásio João Paulo II, em Arapiraca (AL), e o Lance! faz a transmissão com imagens do confronto em nosso canal no YouTube. Clique aqui para assistir!

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Rafaela Silva e Cargnin conquistam bronze no Grand Slam de judô

Ficha do jogo

TRA
CAP
Brasileirão
Campeonato Brasileiro de Futsal - Volta - Final
Data e Hora
Domingo, 30 de novembro de 2025, às 13h (de Brasília)
Local
Ginásio João Paulo II, em Arapiraca (AL)
Árbitro
César Pereira Leite
Assistentes
Ithallo Gustavo Oettinger Chamberlaim, José Lourenço Messias e Clevisson Gomes
Onde assistir
Lance! - YouTube

Na ida, os times ficaram no empate por 1 a 1. Ewerton José marcou para os alagoanos, enquanto Nardinho deixou tudo igual com um lindo gol para o Cavernão. Com isso, quem vencer o confronto se tornará campeão nacional. Um novo empate forçará a prorrogação, e não há vantagem para nenhum dos lados; caso a igualdade persista após dois tempos de cinco minutos, o vencedor será conhecido nos pênaltis.

O Lance! fará a transmissão do confronto a partir de 12h30 (de Brasília). Marcelo Rodrigues, maior comentarista da história da modalidade, formará a mesa ao lado do narrador Lucas Borges.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

⚽ Como chegam os times?

O Traipu fez a melhor campanha na fase de grupos, além de ser o detentor do melhor ataque da competição, com 67 gols. O bom desempenho da equipe comandada pelo jovem Davi Mendonça fez com que todos os jogos de volta ao longo do mata-mata fossem definidos em Alagoas. A equipe deixou pelo caminho o América-MG, o Ceará e o Passo Fundo em jogos de alto nível de emoção.

Já o Atlético, por sua vez, buscou classificações na base do sufoco, mas da experiência. A trajetória do treinador André Bié, multicampeão nacional, somada às de nomes como Jé, Fernandinho e Lambão, levaram a equipe a superar Criciúma, Fortaleza e Chapecoense.

continua após a publicidade

Esta é a segunda edição do Campeonato Brasileiro de Futsal, organizado pela Confederação Brasileira de Futebol de Salão (CBFS). Nas duas finais, houve presença dominante de times do Nordeste. Para além de Traipu x CAP, Fortaleza e Apodi, em 2024, definiram o torneio, vencido pelo Laion na ocasião.

Traipu x Atlético Piauiense - Brasileirão de Futsal
Traipu e Atlético Piauiense decidem o Brasileirão de Futsal neste domingo; veja abaixo onde assistir ao duelo (Foto: Lucas Batista/Atlético Piauiense)

Tudo sobre o jogo entre Traipu e Atlético Piauiense (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Traipu 🆚 Atlético Piauiense
Final - Jogo de volta - Brasileirão de Futsal

📆 Data e horário: domingo, 30 de novembro de 2025, às 13h (de Brasília)
📍Local: Ginásio João Paulo II, em Arapiraca (AL)
📺 Onde assistir: o Lance! transmite com imagens no YouTube. Clique aqui para assistir!
🕴️ Arbitragem: César Pereira Leite
🚩 Auxiliares: Ithallo Gustavo Oettinger Chamberlaim, José Lourenço Messias e Clevisson Gomes
🪑 Mesa: Adeline Mayara Silva de Lira (anotadora) e José Roberto dos Santos Silva Júnior (cronometrista)

ESCALAÇÕES DO JOGO
⚫⚫ TRAIPU (Técnico: Davi Mendonça)
5️⃣ Possível quinteto inicial: Thiago Feitosa; Gabriel Pereira, Eric, Ewerton José e Lukinhas
📝 Lista completa: a ser definida

🟡🟢 ATLÉTICO PIAUIENSE (Técnico: André Bié)
5️⃣ Possível quinteto inicial: Lambão; Gabriel, Nardinho, Luan e Jé
📝 Lista completa: Igor BB e Lambão (goleiros); Domar, Fernandinho, Crystian, Nardinho, Gabriel, Jé, Kauê, Léo Brandão, Romarinho, Pesk, Luan e Douglas

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias