Aston Villa e Wolves se enfrentam no clássico deste domingo (30), às 11h05 (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Villa Park, em Birmingham (ING), com transmissão do XSports e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
Em mais uma boa temporada, o Aston Villa ocupa o G-4 da Premier League, com 21 pontos - oito a menos que o líder e apenas dois do segundo colocado. O clube vem de vitória sobre o Young Boys na Europa League, e dois triunfos consecutivos na competição nacional.
O Wolverhampton, por outro lado, é o lanterna do Campeonato Inglês e com uma das piores campanhas na primeira divisão do país. Em 12 jogos, os Lobos ainda não venceram nenhum jogo, com apenas dois empates e dez derrotas na liga.
Tudo sobre o jogo entre Aston Villa e Wolves (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Aston Villa 🆚 Wolverhampton
13ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 30 de novembro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Villa Park, em Birmingham (ING)
👁️ Onde assistir: XSports (TV aberta) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Chris Kavanagh
🚩 Assistentes: Dan Cook, Ian Hussin e Steve Martin (quarto árbitro)
📺 VAR: James Bell (VAR1) e Nick Greenhalgh (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sanchez; James, Chalobah, Tosin e Cucurella; Malo Gusto e Caicedo; Estêvão (Pedro Neto), Enzo Fernández e Garnacho; João Pedro.
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Calafiori; Eberechi Eze, Zubimendi e Declan Rice; Bukayo Saka, Mikel Merino e Trossard.
