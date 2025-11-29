Fortaleza x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Brasileirão

Neste domingo (30), o Fortaleza recebe o Atlético-MG às 18h30 no Castelão, em jogo válido pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao jogo.

Neste domingo (30), o Fortaleza recebe o Atlético-MG às 18h30 no Castelão, em jogo válido pela 35° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida será transmitida ao vivo pelo Premiere (pay-per-view). Clique aqui para assistir ao jogo.

continua após a publicidade

O Leão do Pici vem de uma sequência de sete partidas sem derrotas e sonha com a permanência na elite do futebol brasileiro. Tem 37 pontos e ocupa a 18° colocação, dois pontos do Vitória, primeiro fora da zona de rebaixamento.

Já o Galo, tem a difícil missão de buscar uma vaga na Libertadores 2026. Para isso Cruzeiro ou Fluminense tem que vencer a Copa do Brasil, liberando mais uma vaga pelo Brasileirão. Além disso, o time mineiro tem que superar concorrentes e se colocar no oitavo lugar. Atualmente tem 45 pontos e ocupa e 12° colocação.

continua após a publicidade

Ficha do jogo FOR CAM 35° rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora domingo, 30 de novembro às 18h30 (horário de Brasília) Local Estádio Castelão (Fortaleza, CE) Árbitro Savio Pereira Sampaio (DF) Assistentes Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF) Var Wagner Reway (SC) Onde assistir

Como chega o Fortaleza?

O Leão do Pici vem de uma importante vitória por 1 a 0 contra o Bragantino fora de casa. O tricolor cearense vem de uma sequência de sete jogos sem perder, encostou nos primeiros times da zona do rebaixamento, e ainda sonha com a permanência na elite do futebol brasileiro.

Para a partida contra o Atlético, o técnico do Fortaleza Martín Palermo não tem suspensos, no entanto tem cinco jogadores no departamento médico: O goleiro João Ricardo, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco, os meio-campistas Rodrigo e Lucca Prior e o atacante Marinho.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Como chega o Atlético?

Já o Galo, chega após um empate em casa contra o Flamengo, na última terça-feira (25). A equipe mineira vencia até os acréscimos, mas cedeu o empate e saiu com apenas um ponto. Com isso, a missão de buscar uma vaga na Libertadores 2026 fica mais distante e difícil de ser alcançada.

Para a partida, o técnico Sampaoli não poderá contar com o atacante Rony, que recebeu cartão vermelho no último jogo e cumpre suspensão automática. Além dele, o zagueiro Vitor Hugo é dúvida; o jogador saiu contra o Flamengo alegando dores e teve diagnosticada uma entorse no tornozelo direito. O atleta está realizando fisioterapia e pode ser que se recupere a tempo. Além deles quatro jogadores seguem no dm: Lyanco, Cuello (transição), Junior Santos e Caio Maia.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Fortaleza e Atlético

FORTALEZA X ATLÉTICO-MG

35° rodada - Campeonato Brasileiro

📆 Data e horário: domingo, 30 de novembro às 18h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Estádio Castelão (Fortaleza, CE)

👁️ Onde assistir: Premiere

🟨 Arbitragem: Savio Pereira Sampaio (DF)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Leila Naiara Moreira da Cruz (DF)

📺 VAR: Wagner Reway (SC)

⚽ Prováveis escalações

Fortaleza (Técnico: Martín Palermo)

Brenno; Mancuso, Brítez, Ávila e Diogo Barbosa; Lucas Sasha, Pierre e Pochettino; Herrera, Bareiro e Breno Lopes.

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Junior Alonso, Ruan e Vitor Hugo (Ivan Román); Natanael, Guilherme Arana, Alan Franco, Igor Gomes e Bernard; Hulk e Dudu