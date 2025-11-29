Chelsea x Arsenal: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 13ª rodada
- Matéria
- Mais Notícias
Chelsea e Arsenal se enfrentam no clássico deste domingo (30), às 13h30 (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Stamford Bridge, em Londres (ING), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Eberechi Eze: é craque ou só mídia? Confira a análise do Lance!
Futebol Internacional28/11/2025
- Futebol Internacional
Jornal inglês crava substituto de Mohamed Salah no Liverpool
Futebol Internacional27/11/2025
- Futebol Internacional
Times da Premier League têm amplo domínio a equipes de La Liga; veja
Futebol Internacional26/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Arsenal chega ao confronto embalado por cinco vitórias consecutivas e está na liderança isolada da Premier League e da Champions. No meio de semana, os Gunners bateram no Bayern de Munique e golearam o Tottenham no Dérbi do norte de Londres.
Atual campeão do Mundo e da Conference League, o Chelsea vem de vitória dominante por 3 a 0 sobre o Barcelona na Champions, e 2 a 0 em cima do Burnley. A equipe de Enzo Maresca está na vice-liderança do Campeonato Inglês, com 23 pontos.
Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Arsenal
13ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 30 de novembro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Anthony Taylor
🚩 Assistentes: Gary Beswick, Adam Nunn e Samuel Barrott (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Eduard Smart (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sanchez; James, Chalobah, Tosin e Cucurella; Malo Gusto e Caicedo; Estêvão (Pedro Neto), Enzo Fernández e Garnacho; João Pedro.
Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Calafiori; Eberechi Eze, Zubimendi e Declan Rice; Bukayo Saka, Mikel Merino e Trossard.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias