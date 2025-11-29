menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Chelsea x Arsenal: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League

Confira todas as informações do duelo válido pela 13ª rodada

Londres (ING)
Dia 29/11/2025
13:30
Chelsea x Arsenal: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
imagem cameraChelsea x Arsenal: onde assistir pela Premier League (Foto: Arte/Lance!)
Chelsea e Arsenal se enfrentam no clássico deste domingo (30), às 13h30 (de Brasília), pela 13ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Stamford Bridge, em Londres (ING), com transmissão da ESPN e do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+

Ficha do jogo

Chelsea-escudo-onde-assistir
CHE
Arsenal-escudo-onde-assistir
ARS
13ª rodada
Premier League
Data e Hora
Domingo, 30 de novembro, às 13h30 (de Brasília)
Local
Stamford Bridge, em Londres (ING)
Árbitro
Anthony Taylor
Assistentes
Gary Beswick, Adam Nunn e Samuel Barrott (quarto árbitro)
Var
John Brooks (VAR1) e Eduard Smart (AVAR)
Onde assistir

O Arsenal chega ao confronto embalado por cinco vitórias consecutivas e está na liderança isolada da Premier League e da Champions. No meio de semana, os Gunners bateram no Bayern de Munique e golearam o Tottenham no Dérbi do norte de Londres.

Atual campeão do Mundo e da Conference League, o Chelsea vem de vitória dominante por 3 a 0 sobre o Barcelona na Champions, e 2 a 0 em cima do Burnley. A equipe de Enzo Maresca está na vice-liderança do Campeonato Inglês, com 23 pontos.

Tudo sobre o jogo entre Chelsea e Arsenal (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA
Chelsea 🆚 Arsenal
13ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 30 de novembro, às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Anthony Taylor
🚩 Assistentes: Gary Beswick, Adam Nunn e Samuel Barrott (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Eduard Smart (AVAR)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chelsea (Técnico: Enzo Maresca)
Sanchez; James, Chalobah, Tosin e Cucurella; Malo Gusto e Caicedo; Estêvão (Pedro Neto), Enzo Fernández e Garnacho; João Pedro.

Arsenal (Técnico: Mikel Arteta)
David Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Calafiori; Eberechi Eze, Zubimendi e Declan Rice; Bukayo Saka, Mikel Merino e Trossard.

