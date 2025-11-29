GP do Catar de F1: horário e onde assistir corrida neste domingo

A Fórmula 1 (F1) chega à corrida que pode definir o título: o Grande Prêmio do Catar. Se vencer a prova neste domingo (30), Norris pode ser o campeão da categoria máxima do automobilismo mundial. A etapa tem Oscar Piastri na pole position; Norris em 2º; e Max Verstappen em 3º. Todos eles são postulantes ao título. A corrida começa às 13h (de Brasília) e tem transmissão da Band e F1TV. ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

Na classificação, Oscar Piastri conseguiu superar Lando Norris no último segundo, com isso, assumiu a primeira posição, enquanto o inglês ficou em segundo. Já Verstappen alcançou apenas a terceira posição. Com isso, a largada da prova pode entregar muita emoção.

Laando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Com esta situação, para Norris ser campeão dependendo apenas dele mesmo, ele precisa somente vencer a corrida do Catar. Agora, se Norris for segundo, ele ainda pode garantir o título, mas a condição é mais restrita: Piastri precisa terminar em quarto lugar ou pior, e Max Verstappen não pode ser segundo colocado.

Resultados - classificação - GP do Catar de F1 Pos. Piloto Equipe Q1 Q2 Q3 1º Oscar Piastri McLaren 1:20.234 1:19.650 1:19.387 2º Lando Norris McLaren 1:20.157 1:19.861 1:19.495 3º Max Verstappen Red Bull Racing 1:20.472 1:19.985 1:19.651 4º George Russell Mercedes 1:20.074 1:20.186 1:19.662 5º Kimi Antonelli Mercedes 1:20.576 1:20.084 1:19.846 6º Isack Hadjar Racing Bulls 1:20.603 1:20.350 1:20.114 7º Carlos Sainz Williams 1:20.520 1:20.251 1:20.287 8º Fernando Alonso Aston Martin 1:20.598 1:20.219 1:20.418 9º Pierre Gasly Alpine 1:20.681 1:20.324 1:20.477 10º Charles Leclerc Ferrari 1:20.564 1:20.343 1:20.561 11º Nico Hulkenberg Sauber 1:20.630 1:20.353 - 12º Liam Lawson Racing Bulls 1:20.539 1:20.433 - 13º Oliver Bearman Haas 1:20.548 1:20.438 - 14º Gabriel Bortoleto Sauber 1:20.653 1:20.534 - 15º Alexander Albon Williams 1:20.629 1:20.629 - 16º Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1:20.761 - - 17º Esteban Ocon Haas 1:20.864 - - 18º Lewis Hamilton Ferrari 1:20.907 - - 19º Lance Stroll Aston Martin 1:21.058 - - 20º Franco Colapinto Alpine 1:21.137 - -

GP do Catar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV

🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO

🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real