menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFórmula 1

GP do Catar de F1: horário e onde assistir corrida neste domingo

Corrida é a penúltima da F1

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/11/2025
16:55
Lando Norris no GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud HAMS / AFP)
imagem cameraLando Norris no GP do Catar de F1 (Foto: Mahmud HAMS / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A Fórmula 1 (F1) chega à corrida que pode definir o título: o Grande Prêmio do Catar. Se vencer a prova neste domingo (30), Norris pode ser o campeão da categoria máxima do automobilismo mundial. A etapa tem Oscar Piastri na pole position; Norris em 2º; e Max Verstappen em 3º. Todos eles são postulantes ao título. A corrida começa às 13h (de Brasília) e tem transmissão da Band e F1TV. ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Como ficou a disputa ao título da F1 após a sprint do Catar? Veja novos cenários

Na classificação, Oscar Piastri conseguiu superar Lando Norris no último segundo, com isso, assumiu a primeira posição, enquanto o inglês ficou em segundo. Já Verstappen alcançou apenas a terceira posição. Com isso, a largada da prova pode entregar muita emoção.

Laando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)
Laando Norris conquista a pole position no GP de Las Vegas de F1 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Com esta situação, para Norris ser campeão dependendo apenas dele mesmo, ele precisa somente vencer a corrida do Catar. Agora, se Norris for segundo, ele ainda pode garantir o título, mas a condição é mais restrita: Piastri precisa terminar em quarto lugar ou pior, e Max Verstappen não pode ser segundo colocado.

continua após a publicidade

Resultados - classificação - GP do Catar de F1

Pos.PilotoEquipeQ1Q2Q3

Oscar Piastri

McLaren

1:20.234

1:19.650

1:19.387

Lando Norris

McLaren

1:20.157

1:19.861

1:19.495

Max Verstappen

Red Bull Racing

1:20.472

1:19.985

1:19.651

George Russell

Mercedes

1:20.074

1:20.186

1:19.662

Kimi Antonelli

Mercedes

1:20.576

1:20.084

1:19.846

Isack Hadjar

Racing Bulls

1:20.603

1:20.350

1:20.114

Carlos Sainz

Williams

1:20.520

1:20.251

1:20.287

Fernando Alonso

Aston Martin

1:20.598

1:20.219

1:20.418

Pierre Gasly

Alpine

1:20.681

1:20.324

1:20.477

10º

Charles Leclerc

Ferrari

1:20.564

1:20.343

1:20.561

11º

Nico Hulkenberg

Sauber

1:20.630

1:20.353

-

12º

Liam Lawson

Racing Bulls

1:20.539

1:20.433

-

13º

Oliver Bearman

Haas

1:20.548

1:20.438

-

14º

Gabriel Bortoleto

Sauber

1:20.653

1:20.534

-

15º

Alexander Albon

Williams

1:20.629

1:20.629

-

16º

Yuki Tsunoda

Red Bull Racing

1:20.761

-

-

17º

Esteban Ocon

Haas

1:20.864

-

-

18º

Lewis Hamilton

Ferrari

1:20.907

-

-

19º

Lance Stroll

Aston Martin

1:21.058

-

-

20º

Franco Colapinto

Alpine

1:21.137

-

-

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

GP do Catar de F1: horários e onde assistir

SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV

SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias