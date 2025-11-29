GP do Catar de F1: horário e onde assistir corrida neste domingo
Corrida é a penúltima da F1
A Fórmula 1 (F1) chega à corrida que pode definir o título: o Grande Prêmio do Catar. Se vencer a prova neste domingo (30), Norris pode ser o campeão da categoria máxima do automobilismo mundial. A etapa tem Oscar Piastri na pole position; Norris em 2º; e Max Verstappen em 3º. Todos eles são postulantes ao título. A corrida começa às 13h (de Brasília) e tem transmissão da Band e F1TV. ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
Na classificação, Oscar Piastri conseguiu superar Lando Norris no último segundo, com isso, assumiu a primeira posição, enquanto o inglês ficou em segundo. Já Verstappen alcançou apenas a terceira posição. Com isso, a largada da prova pode entregar muita emoção.
Com esta situação, para Norris ser campeão dependendo apenas dele mesmo, ele precisa somente vencer a corrida do Catar. Agora, se Norris for segundo, ele ainda pode garantir o título, mas a condição é mais restrita: Piastri precisa terminar em quarto lugar ou pior, e Max Verstappen não pode ser segundo colocado.
Resultados - classificação - GP do Catar de F1
|Pos.
|Piloto
|Equipe
|Q1
|Q2
|Q3
1º
Oscar Piastri
McLaren
1:20.234
1:19.650
1:19.387
2º
Lando Norris
McLaren
1:20.157
1:19.861
1:19.495
3º
Max Verstappen
Red Bull Racing
1:20.472
1:19.985
1:19.651
4º
George Russell
Mercedes
1:20.074
1:20.186
1:19.662
5º
Kimi Antonelli
Mercedes
1:20.576
1:20.084
1:19.846
6º
Isack Hadjar
Racing Bulls
1:20.603
1:20.350
1:20.114
7º
Carlos Sainz
Williams
1:20.520
1:20.251
1:20.287
8º
Fernando Alonso
Aston Martin
1:20.598
1:20.219
1:20.418
9º
Pierre Gasly
Alpine
1:20.681
1:20.324
1:20.477
10º
Charles Leclerc
Ferrari
1:20.564
1:20.343
1:20.561
11º
Nico Hulkenberg
Sauber
1:20.630
1:20.353
-
12º
Liam Lawson
Racing Bulls
1:20.539
1:20.433
-
13º
Oliver Bearman
Haas
1:20.548
1:20.438
-
14º
Gabriel Bortoleto
Sauber
1:20.653
1:20.534
-
15º
Alexander Albon
Williams
1:20.629
1:20.629
-
16º
Yuki Tsunoda
Red Bull Racing
1:20.761
-
-
17º
Esteban Ocon
Haas
1:20.864
-
-
18º
Lewis Hamilton
Ferrari
1:20.907
-
-
19º
Lance Stroll
Aston Martin
1:21.058
-
-
20º
Franco Colapinto
Alpine
1:21.137
-
-
GP do Catar de F1: horários e onde assistir
SEXTA-FEIRA, 28 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 10h30 (de Brasília) | BandSports e F1TV
🏎️ Classificação sprint - 14h30 | BandSports e F1TV
SÁBADO, 29 DE NOVEMBRO
🏎️ Sprint - 11h | BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
🏎️ Classificação - 15h | Band, BandSports e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
DOMINDO, 30 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - 13h | Band e F1TV ➡️ O Lance! acompanha em tempo real
