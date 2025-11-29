Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (29/11/2025)
Veja os jogos televisionados deste sábado (29)
Quem joga no futebol hoje? Neste sábado (29), o dia promete ser movimentado. Os principais destaques dos jogos de hoje são os da final da Libertadores, da Série A do Brasileirão, além dos campeonatos do futebol europeu.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 29 de novembro de 2025)
Libertadores (final)
Palmeiras x Flamengo – 18h – Globo, ge tv, ESPN, Disney+ e Paramount+
Brasileirão
Vitória x Mirassol – 16h – Premiere
Ceará x Cruzeiro – 21h – Record, CazéTV e Premiere
Campeonato Inglês
Brentford x Burnley – 12h – ESPN 4 e Disney+
Manchester City x Leeds United – 12h – ESPN e Disney+
Sunderland x Bournemouth – 12h – Disney+
Everton x Newcastle – 14h30 – ESPN 4 e Disney+
Tottenham x Fulham – 17h – Xsports e Disney+
Campeonato Francês
Monaco x PSG – 13h – CazéTV
Campeonato Italiano
Genoa x Hellas Verona – 11h – ESPN 3 e Disney+
Parma x Udinese – 11h – Disney+
Juventus x Cagliari – 14h – Xsports e Disney+
Milan x Lazio – 16h45 – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Alemão
Bayern de Munique x St. Pauli – 11h30 – Xsports, CazéTV, Sportv e OneFootball
Hoffenheim x Augsburg – 11h30 – Canal GOAT e OneFootball
Union Berlin x Heidenheim – 11h30 – OneFootball
Werder Bremen x Colônia – 11h30 – SportyNet e OneFootball
Bayer Leverkusen x Borussia Dortmund – 14h30 – CazéTV, Sportv 2 e OneFootball
Campeonato Espanhol
Mallorca x Osasuna – 10h – Disney+
Barcelona x Alavés – 12h15 – Disney+
Campeonato Alemão (segunda divisão)
Eintracht Braunschweig x Kaiserslautern – 9h – OneFootball
Greuther Furth x VfL Bochum – 9h – OneFootball
Holstein Kiel x Hertha Berlin – 9h – OneFootball
Campeonato Inglês (segunda divisão)
Stoke City x Hull City – 9h30 – ESPN e Disney+
West Bromwich x Swansea – 12h – Disney+
Campeonato Espanhol (segunda divisão)
Ceuta x Burgos – 10h – Disney+
Cultural Leonesa x Granada – 12h15 – Disney+
Albacete x Deportivo La Coruña – 14h30 – Disney+
Campeonato Alemão (terceira divisão)
Energie Cottbus x Viktoria Koln – 10h – Canal GOAT e OneFootball
Copa do Rei da Arábia Saudita (quartas de final)
Al Hilal x Al Fateh – 11h40 – Canal GOAT
Al Ittihad x Al Shabab – 14h30 – Canal GOAT
Amistoso feminino
Inglaterra (F) x China (F) – 14h30 – Disney+
Campeonato Turco
Trabzonspor x Konyaspor – 14h – Disney+
Campeonato Português
Nacional x Benfica – 15h – ESPN 3 e Disney+
Gil Vicente x Tondela – 17h30 – Disney+
Campeonato Italiano (segunda divisão)
Palermo x Carrarese – 15h30 – SportyNet (TV fechada e YouTube)
Eliminatórias do Campeonato feminino da Concacaf
Dominica (F) x Jamaica (F) – 16h – Disney+
São Vicente e Granadinas (F) x México (F) – 20h – Disney+
Granada (F) x Costa Rica (F) – 20h30 – Disney+
MLS
Inter Miami x New York City FC – 20h – Apple TV+
San Diego FC x Vancouver Whitecaps – 23h – Apple TV+
Campeonato Mexicano (quartas de final)
Club América-MEX x Monterrey – 20h – SportyNet (YouTube)
Toluca x Juarez – 22h05 – SportyNet (YouTube)
Campeonato Uruguaio (playoff de acesso à primeira divisão)
Atenas San Carlos x Deportivo Maldonado – 20h30 – Disney+
Campeonato Neozelandês
Western Springs x Auckland City – 22h – FIFA+
Eliminatórias da Oceania para a Copa do Mundo feminina
Campeonato Espanhol
Atlético de Madrid x Real Oviedo – 17h – ESPN 2 e Disney+
MLS
Inter Miami x New York City FC – 20h – Apple TV+
Campeonato Japonês
Albirex Niigata x Kashiwa Reysol – 02h – Canal GOAT
Tokyo Verdy x Kashima Antlers – 02h – Xsports e Canal GOAT
