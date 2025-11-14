Cazaquistão x Bélgica: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias
Confira as principais informações do duelo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo
- Matéria
- Mais Notícias
Cazaquistão e Bélgica terão os caminhos cruzados pela nona rodada do Grupo J das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026. A partida será realizada nesta sábado (15), às 11h (de Brasília), na Astana Arena, em Astana (KAZ). O jogo terá transmissão do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Relacionadas
- Futebol Internacional
Uefa divulga calendário da Eurocopa 2028; confira
Futebol Internacional13/11/2025
- Futebol Internacional
Argélia quer ‘roubar’ Mbappé da França; entenda
Futebol Internacional13/11/2025
- Futebol Internacional
Ederson revela infelicidade no City e motivo de saída: ‘Precisava’
Futebol Internacional13/11/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Ficha do jogo
O Cazaquistão entra em campo apenas para cumprir tabela e jogar pela honra, já que está matematicamente eliminado da briga pelas duas primeiras vagas. A equipe, 115ª no ranking da FIFA, tem apenas vitórias contra a lanterna do grupo (Liechtenstein). O técnico interino Talgat Baysufinov terá a difícil missão de motivar o time, que foi brutalmente goleado pela própria Bélgica por 6 a 0 no primeiro turno, resultado que selou o destino da equipe nestas eliminatórias.
A Bélgica chega para o confronto no controle total do Grupo J e muito perto de garantir sua vaga na Copa do Mundo. A equipe do técnico Rudi Garcia tem um ataque avassalador (21 gols em seis jogos) e, mesmo sem o lesionado Lukaku, conta com a estrela Kevin De Bruyne para liderar o time. Estando um ponto à frente do segundo colocado e com este jogo a menos, uma vitória no Cazaquistão praticamente carimba o passaporte belga para a América do Norte antes da rodada final.
Tudo sobre o jogo entre Cazaquistão e Bélgica (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Cazaquistão x Bélgica
9ª rodada — Eliminatórias Europeias
📆 Data e horário: sábado, 15 de novembro, às 11h (de Brasília)
📍 Local: Astana Arena, em Astana (KAZ)
👁️ Onde assistir: Disney+ (streaming) e SporTV (TV fechada)
🕴️Arbitragem: Donatas Rumšas
🚩 Assistentes: Aleksandr Radiuš e Dovydas Sužiedėlis(assistentes), Robertas Valikonis (quarto árbitro)
📺 VAR: Jeroen Manschot
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Cazaquistão (Técnico: Talgat Baysufinov)
Seysen; Kairov, Kasym, Alip, Vorogovskiy; Zhukov, Karaman; Sviridov, Samorodov, Chesnokov; Satpayev
Bélgica (Técnico: Rudi Garcia)
Sels; Castagne, Debast, Theate, De Cuyper; Onana, Tielemans; Saelemaekers, De Ketelaere, Doku; Trossard
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias