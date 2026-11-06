Casertana x Casarano: onde assistir, horário e escalações
Casertana x Casarano: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Casertana e Casarano se enfrentam neste sábado (7), às 10h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Alberto Pinto, em Caserta, pela 13ª rodada do Girone C da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Casertana foi derrotado pelo Giugliano por 1 a 0, pela Serie C1 2026/2027. Já o Casarano empatou com o Foggia por 2 a 2, também pela Serie C1 2026/2027.
Na tabela de classificação, o Casertana ocupa a 13ª colocação, enquanto o Casarano está em 11º lugar, ambos no Girone C da Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 7 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 10h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Alberto Pinto, Caserta
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 7 de Novembro de 2026, às 10h30
Local: Stadio Comunale Alberto Pinto, Caserta
Rodada: 13
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Casertana
Técnico: V. Espinal
V. De Lucia; G. Favale, P. Martino, G. Rocchi e S. Oukhadda; F. Vezzoni, S. Girelli e M. Sandri; D. Mehic, J. Manconi e D. Castelli.
Casarano
Técnico: L. Zauri
A. Farroni; M. Mercadante, F. Giraudo, E. Matino e P. Ciotti; L. Versienti, R. Maiello e G. Logoluso; C. Cuzzarella, F. Grandolfo e C. Chiricò.
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