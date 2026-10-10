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Casarano x Salernitana: onde assistir, horário e escalações

Casarano x Salernitana: pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
10/10/2026 04:04
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Serie C1 2026/2027 - Casarano x Salernitana
Onde assistir ao vivo a partida entre Casarano e Salernitana pelo Serie C1 2026/2027 (Arte / Lance!)

Casarano e Salernitana se enfrentam no dia 11 de outubro, às 10h, no Stadio Giuseppe Capozza, pela 9ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O Casarano vem de duas derrotas consecutivas na Serie C1: perdeu por 2 a 0 para o Sorrento fora de casa e por 1 a 0 para o Monopoli em casa. A equipe busca recuperação na competição.

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FICHA do confronto
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 11 de outubro de 2026, às 10h
Local: Stadio Giuseppe Capozza, Casarano
Rodada: 9
Fase: Girone C

Já o Salernitana vem de vitória por 2 a 1 sobre o Bari em casa, após derrota por 2 a 1 para o Crotone fora de casa, também pela Serie C1. A equipe busca manter a boa fase na competição.

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Onde assistir

  • Competição: Serie C1 (Girone C)
  • 📅 Data: 11 de outubro de 2026
  • ⏰ Horário: 10h (de Brasília)
  • 📍 Local: Stadio Giuseppe Capozza, Casarano
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Casarano
Técnico: V. Di Bari
A. Farroni; F. Giraudo, M. Mercadante, E. Matino e P. Ciotti; G. Logoluso, R. Maiello e V. Ferrara; V. Leonetti, C. Chiricò e F. Grandolfo.

Salernitana
Técnico: S. Cosmi
C. Galeotti; A. Anastasio, D. Celiento, S. Pieraccini e G. Longobardi; M. Llano, M. Vitale e K. de Boer; M. Tascone, A. La Gumina e E. D'Ursi.

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