Carlisle United x Salford City: onde assistir, horário e escalações

Carlisle United e Salford City se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no Brunton Park, em Carlisle, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Carlisle United venceu o Tamworth por 2 a 1, pela 4ª rodada classificatória da FA Cup 2026/2027. Já o Salford City não teve jogo recente registrado nesta base para comparação.

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Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 7 de novembro de 2026

⏰ Horário: 12h (de Brasília)

📍 Local: Brunton Park, Carlisle, Cumbria

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 12h

Local: Brunton Park, Carlisle, Cumbria

Fase: Fase 1