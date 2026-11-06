Burton Albion x AFC Rushden & Diamonds: onde assistir, horário e escalações

Burton Albion e AFC Rushden & Diamonds se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no Pirelli Stadium, em Burton-upon-Trent, Staffordshire, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o AFC Rushden & Diamonds venceu o Morecambe por 2 a 1, pela FA Cup 2026/2027. Pelo mesmo torneio, a equipe busca avançar na competição nesta fase inicial.

continua após a publicidade

Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 7 de novembro de 2026

⏰ Horário: 12h (de Brasília)

📍 Local: Pirelli Stadium, Burton-upon-Trent, Staffordshire

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 12h

Local: Pirelli Stadium, Burton-upon-Trent, Staffordshire

Fase: Fase 1