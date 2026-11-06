Bromley x Rotherham United: onde assistir, horário e escalações

Bromley e Rotherham United se enfrentam neste sábado (7), às 12h (horário de Brasília), no Copperjax Community Stadium, em Londres, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

O histórico recente das equipes não está disponível para este confronto específico.

Onde assistir

Competição: FA Cup (Fase 1)

📅 Data: 7 de novembro de 2026

⏰ Horário: 12h (de Brasília)

📍 Local: Copperjax Community Stadium, Londres

Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO

Competição: FA Cup 2026/2027

Data e horário: 7 de novembro de 2026, às 12h

Local: Copperjax Community Stadium, Londres

Fase: Fase 1