Internacional x Vitória: onde assistir, horário e escalações
Internacional x Vitória: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
Internacional e Vitória se enfrentam nesta segunda-feira (23), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio José Pinheiro Borda, em Porto Alegre, pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real. A partida também terá transmissão do Premiere. ➡️Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
No último confronto, o Internacional foi derrotado pelo Vasco por 2 a 1, pelo Brasileirão Série A, em jogo realizado no dia 19 de novembro. Já o Vitória venceu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, também pelo Brasileirão Série A, na mesma data.
Na tabela de classificação, o Internacional ocupa a 7ª colocação, enquanto o Vitória está em 16º lugar.
Onde assistir
- Competição: Brasileirão Série A (Temporada regular)
- 📅 Data: 23 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio José Pinheiro Borda, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Brasileirão Série A 2026
Data e horário: 23 de Novembro de 2026, às 19h30
Local: Estádio José Pinheiro Borda, Porto Alegre, Rio Grande do Sul
Rodada: 36
Fase: Temporada regular
Escalações prováveis
Internacional
Técnico: Eduardo Baptista
Kauan Jesus; Juninho, G. Mercado, Victor Gabriel e B. Aguirre; Bruno Gomes, Bruno Henrique e R. Villagra; Alan Patrick, Alerrandro e Vitinho.
Vitória
Técnico: Rafael Lacerda
Lucas Arcanjo; Jamerson, E. Brítez, Cacá e Mateus Silva; D. Tarzia, Gabriel Baralhas e E. Martínez; Matheuzinho, Renato Kayzer e Fabri.
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