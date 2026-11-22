Athletico PR x Remo-PA: onde assistir, horário e escalações
Athletico PR x Remo-PA: pela 36ª rodada do Brasileirão Série A 2026.
A bola volta a rolar no Brasileirão 2026. O Athletico-PR recebe o Remo neste domingo (22), às 16h (de Brasília), na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem vencer há cinco partidas, o Furacão caiu para a quinta colocação, com 54 pontos, e tenta se recuperar para não comprometer a disputa por uma vaga na Libertadores. Do outro lado, o Remo ocupa a 19ª posição, com 32 pontos, e está próximo do rebaixamento, mas chega motivado pela vitória sobre a Chapecoense. O confronto terá transmissão ao vivo do Premiere. Clique para assistir no Premiere com Prime Video!
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Ficha do jogo
Como chegam as equipes
O Athletico-PR atravessa um momento delicado na reta final do Campeonato Brasileiro. A equipe está há cinco jogos sem vencer, com quatro derrotas nesse período, e caiu da terceira para a quinta colocação, com 54 pontos. Com a vaga na Libertadores ameaçada, o Furacão precisa voltar a conquistar os três pontos para seguir na briga por uma posição entre os primeiros colocados.
Para o confronto na Arena da Baixada, o técnico Odair Hellmann contará com os retornos dos zagueiros Dantas, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo, e Arthur Dias, que estava convocado para a Seleção Brasileira. O volante Luiz Gustavo, com desconforto muscular na coxa, é dúvida. Já o atacante Viveros segue suspenso e cumprirá o segundo de três jogos de punição pela expulsão contra o Vasco, na 34ª rodada.
O Remo, por sua vez, ocupa a 19ª colocação, com 32 pontos, e está praticamente rebaixado para a Série B. Apesar da situação complicada, a equipe paraense chega embalada pela vitória sobre a Chapecoense e ainda mantém a esperança de permanecer na elite do futebol brasileiro.
O técnico Thiago Carpini não tem novos desfalques e deve mandar força máxima a campo. Para o Remo, somente a vitória interessa em Curitiba. Um empate diante do Athletico-PR decretará matematicamente o rebaixamento da equipe.
Ficha técnica
ATHLETICO-PR X REMO
- 🏆 Competição: 36ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026
- 📆 Data e horário: domingo, 22 de novembro de 2026, às 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)
- 📺 Transmissão: Premiere (pay-per-view)
Prováveis escalações
Athletico-PR (Técnico: Odair Hellmann): Mycael; Dantas, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Jadson, Portilla (Luiz Gustavo), João Cruz e Esquivel; Leozinho e Vargas.
Remo (Técnico: Thiago Carpini): Marcelo Rangel; João Lucas, Marllon (Zé Ivaldo), Tchamba e Mayk; Zé Welisson, Picco e Patrick; Jajá, Taliari e David Braga.
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