Criciúma x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações
Criciúma x Fortaleza: pela Play-offs do Acesso do Brasileirão Série B 2026.
Criciúma e Fortaleza se enfrentam neste domingo (22), às 16h (horário de Brasília), no Estádio Heriberto Hülse, em Criciúma, pela fase de Play-offs do Acesso do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real. A partida terá transmissão da Rede TV / SportyNet / Disney+ / Youtube SportyNet. ➡️Clique para assistir no Disney+!
No último confronto, o Criciúma foi derrotado pelo Novorizontino por 0 a 1, em casa, pelo Brasileirão Série B 2026. Já o Fortaleza venceu o Vila Nova-GO por 1 a 0, em casa, também pelo Brasileirão Série B 2026.
Onde assistir
- Competição: Série B (Play-offs do Acesso)
- 📅 Data: 22 de Novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma, Santa Catarina
- 📺 Onde assistir: Rede TV / SportyNet / Disney+ / Youtube SportyNet.
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 22 de Novembro de 2026, às 16h
Local: Estádio Heriberto Hülse, Criciúma, Santa Catarina
Fase: Play-offs do Acesso
Criciúma
Técnico: Umberto Louzer
Airton; Luciano Castán, Marcinho, César Martins e Willean Lepo; Hiago Alves, Gui Lobo e Ronald; Fellipe Mateus; R. Otero e Yuri Tanque
Fortaleza
Técnico: J. Vojvoda
João Ricardo; Kaio Henrique, Bastos, Lucas Gazal e Maílton; Rodriguinho, Ronald e Lucas Sasha; Welliton; J. Miritello e Pedro Henrique
Escalações prováveis
Criciúma
Técnico: Umberto Louzer
Airton; Luciano Castán, Marcinho, César Martins e Willean Lepo; Hiago Alves, Gui Lobo e Ronald; Fellipe Mateus, R. Otero e Yuri Tanque.
Fortaleza
Técnico: J. Vojvoda
João Ricardo; Kaio Henrique, Bastos, Lucas Gazal e Maílton; Rodriguinho, Ronald e Lucas Sasha; Welliton, J. Miritello e Pedro Henrique.
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