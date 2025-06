Brasil x Polônia na VNL masculina; veja horário e onde assistir

O Brasil volta à quadra pela Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina, neste domingo (29), em busca de confirmar a semana perfeita na competição. Após a vitória no clássico com a Itália, a Seleção Brasileira encara a Polônia, vice-líder na classificação geral, a partir das 18h (horário de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos. A partida terá transmissão do SporTV 2 (canal pago) e VBTV (streaming). ➡️ Clique para assistir no Sportv

➡️Seleção fica fora de torneio de vôlei após EUA negar vistos

Além da Itália, o Brasil venceu Canadá e China na segunda semana da competição, ambos os jogos por 3 sets a 0. Diante da Polônia, porém, o histórico dos confrontos é mais equilibrado, com os europeus vencendo seis dos 11 jogos já disputados entre as equipes. A adversária deste domingo (29), aliás, foi algoz do Brasil nas quartas de final da VNL em 2024.

Após o confronto com a Polônia, a Liga das Nações de Vôlei entra em um período de pausa antes da terceira e última semana da primeira fase. O Brasil volta a jogar apenas no dia 16 de julho, em Chiba, no Japão, diante da Argentina, em busca de um lugar entre as sete melhores seleções da competição, que avançam à fase final da VNL. A China, anfitriã da etapa decisiva, já tem vaga garantida para as finais.

Brasil tem 100% de aproveitamento na segunda semana (Foto: Volleyball World)

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Polônia pela VNL masculina (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil e Polônia

2° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: domingo, 29 de junho, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Chicago, nos EUA.

👁️ Onde assistir: SporTV 2 e VBTV