Seleção fica fora de torneio de vôlei após EUA negar vistos

A Seleção de Vôlei Feminina e membros da comissão técnica de Cuba tiveram todos os seus vistos negados pelos Estados Unidos. A solicitação foi feita para a disputa do Final Four da Confederação da América do Norte, Central e Caribe de Voleibol, que será realizado em Porto Rico. Sem as cubanas, o torneio terá a participação apenas de México, Trinidad e Tobago, Costa Rica e Porto Rico, entre os dias 16 e 21 de julho.

Em nota oficial emitida, autoridades não esconderam o descontentamento com a atitude, considerada como "injusta e discriminatória" pela Federação Cubana de Vôlei e integrante de "uma lista racista e xenofóbica de restrições de vistos elaborada pelo Secretário de Estado" por Bruno Rodríguez, chanceler cubano. César Trabanco, presidente da Federação Portorriquenha de Voleibol, lamentou o ocorrido.

– É extremamente lamentável e frustrante essa situação, ainda mais por repetir um padrão que já vimos em outros esportes, como o basquete. A ausência de Cuba, uma potência histórica do vôlei do nosso continente, mancha o espírito competitivo que tanto valorizamos – disse.

Desde o início do segundo mandato de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, situações similares já aconteceram envolvendo vistos de atletas cubanos de outras modalidades. Em março de 2025, a Seleção Masculina de Basquete de Cuba foi impedida de disputar a partida classificatória para a Copa América, também em Porto Rico. No mesmo mês, doze atletas de atletismo indoor tiveram seus vistos negados e ficaram de fora do Mundial do esporte, realizado em Gainesville, na Flórida (EUA).

Na mesma nota, a Federação Cubana de Vôlei manifestou preocupação em relação à conduta já pensando nas próximas Olímpiadas, a serem realizadas em Los Angeles, no país estadunidense.

Porto Rico é um território não incorporado dos Estados Unidos, o que significa que pertence aos EUA, mas não é um estado do país. Os porto-riquenhos são cidadãos norte-americanos, embora não tenham direito a voto nas eleições presidenciais se residirem na ilha. O governo estadunidense exerce controle sobre áreas como defesa, relações exteriores e comércio, enquanto Porto Rico tem certa autonomia em assuntos internos. Essa relação peculiar os coloca em uma posição intermediária entre colônia e estado, com implicações diretas em temas como imigração, circulação de pessoas e eventos internacionais realizados no território. No vôlei, no entanto, os porto-riquenhos têm as próprias seleções.

