Brasil e Itália fazem clássico pela VNL masculina; acompanhe

O Brasil entra em quadra neste sábado (28), diante da Itália, em seu terceiro compromisso na terceira semana da Liga das Nações de Vôlei (VNL) masculina. Líder geral da competição, a equipe comandada pelo técnico Bernardinho joga a partir das 18h (horário de Brasília), em Chicago, nos Estados Unidos, com transmissão do SporTV 2 (canal pago) e VBTV (streaming). Brasil vence por 1 a 0.

Brasil e Itália revivem batalha histórica na VNL masculina

A Seleção segue com 100% de aproveitamento na passagem pelos Estados Unidos, após vencer Canadá e China, ambos os jogos por 3 sets a 0, e soma 15 pontos. O confronto com a Itália é o mais aguardado desta fase, já que existe uma rivalidade histórica entre as duas seleções. A equipe europeia ocupa o terceiro lugar na classificação, com 13 pontos.

Brasil tem 100% de aproveitamento em Chicago (Foto: Volleyball World)

Acompanhe o jogo

🟢Lukas Bergmann explora o bloqueio e o Brasil passa à frente! BRA 4 x 3 ITA

🟢Bloqueio brasileiro volta a funcionar no segundo set! BRA 3 x 3 ITA

1º set: Brasil 25 x 22 Itália

🟢Ataque italiano fica no bloqueio e Brasil fecha o primeiro set! BRA 25 x 22 ITA

🟢Brasília faz levantamento difícil para Darlan, que converte o ponto! BRA 24 x 22 ITA

🟢Saque para fora de Lavia. BRA 23 x 21 ITA

🟢Cachopa aciona Judson pelo meio em bola rápida. BRA 20 x 18 ITA

🟢Cachopa saca para fora. BRA 17 x 17 ITA

🟢Toque na rede do bloqueio italiano. BRA 13 x 11 ITA

🟢Paredão brasileiro funciona novamente com Alan! BRA 10 x 9 ITA

🟢Bloqueio de Honorato e o Brasil passa à frente! BRA 8 x 7 ITA

🟢Lukas Bergmann briga na rede e pontua para o Brasil! BRA 4 x 5 ITA

🟢Cachopa trabalha com Alan e diminui para o Brasil. BRA 1 x 3 ITA

🟢Toque na rede do Brasil, Itália sai na frente. BRA 0 x 1 ITA

Confira jogadores relacionados

Levantadores: Brasília e Cachopa

Opostos: Alan, Chizoba e Darlan

Ponteiros: Adriano, Arthur Bento, Honorato e Lukas Bergmann

Centrais: Flávio, Judson e Matheus Pinta

Líberos: Alê Elias e Maique

Tudo sobre o jogo entre Brasil e Itália pela VNL masculina (onde assistir, horário e local):

✅ FICHA TÉCNICA

Brasil e Itália

2° semana — Liga das Nações

📆 Data e horário: sábado, 28 de junho, às 18h (de Brasília)

📍 Local: Chicago, nos EUA.

👁️ Onde assistir: SporTV 2 e VBTV