Altamura x Cavese 1919: onde assistir, horário e escalações
Altamura x Cavese 1919: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Altamura e Cavese 1919 se enfrentam nesta segunda-feira (9), às 16h30 (horário de Brasília), no Stadio Comunale Tonino D'Angelo, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Altamura venceu o Sorrento por 2 a 1, pela Serie C1 2026/2027. Já o Cavese 1919 foi derrotado pelo Picerno por 2 a 1, também pela Serie C1 2026/2027.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone C)
- 📅 Data: 9 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 16h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Comunale Tonino D'Angelo, Altamura
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 9 de novembro de 2026, às 16h30
Local: Stadio Comunale Tonino D'Angelo, Altamura
Rodada: 13
Fase: Girone C
Escalações prováveis
Altamura
Técnico: G. Raffaele
F. Perucchini; F. Pacia, R. Pirrello, M. Zazza e T. Mogentale; M. Grande, M. Nazzaro e N. Dipinto; M. Bočić, A. Curcio e M. Rosafio.
Cavese 1919
Técnico: C. Masitto
V. Boffelli; F. Nunziata, M. Peretti, T. Mannucci e M. Macchi; T. Awua, G. Esposito e A. Diarrassouba; F. Orlando, G. Fusco e E. Minaj.
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