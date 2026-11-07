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Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Time sse enfrentam pela 12ª rodada da La Liga 2026/2027

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 12:18
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La Liga 2026/2027 - Atlético de Madrid x Barcelona
Onde assistir ao vivo a partida entre Atlético de Madrid e Barcelona pelo La Liga 2026/2027 (Arte / Lance!)

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (8), às 17h (horário de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madrid, pela 12ª rodada da La Liga 2026/2027. O confronto terá transmissão da Disney + e Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Atlético de Madrid foi derrotado pelo Bayern Munique por 2 a 0, pela Liga dos Campeões da UEFA. Já o Barcelona venceu o Aston Villa por 3 a 0, também pela Liga dos Campeões da UEFA.

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Na tabela de classificação da La Liga, o Atlético de Madrid ocupa a 5ª colocação, enquanto o Barcelona está em 2º lugar.

Onde assistir Atlético de Madrid x Barcelona

  1. Competição: La Liga (Temporada regular)
  2. 📅 Data: 8 de Novembro de 2026
  3. ⏰ Horário: 17h (de Brasília)
  4. 📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, Madrid
  5. 📺 Onde assistir: Disney +, Prime Video
  6. Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Atlético de Madrid
Técnico: D. Simeone
J. Oblak; Alejandro Grimaldo, D. Hancko, Robin Le Normand e Marc Pubill; Álex Baena, Pablo Barrios e Marcos Llorente; G. Simeone, A. Sørloth e J. Alvarez.

Barcelona
Técnico: H. Flick
Joan García; João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí e Brian Fariñas; Pedri, Rodri e Fermín López; A. Gordon, Lamine Yamal e Raphinha.

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