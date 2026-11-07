Atlético de Madrid x Barcelona: onde assistir, horário e escalações

Atlético de Madrid e Barcelona se enfrentam neste domingo (8), às 17h (horário de Brasília), no Riyadh Air Metropolitano, em Madrid, pela 12ª rodada da La Liga 2026/2027. O confronto terá transmissão da Disney + e Prime Video. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Atlético de Madrid foi derrotado pelo Bayern Munique por 2 a 0, pela Liga dos Campeões da UEFA. Já o Barcelona venceu o Aston Villa por 3 a 0, também pela Liga dos Campeões da UEFA.

continua após a publicidade

Na tabela de classificação da La Liga, o Atlético de Madrid ocupa a 5ª colocação, enquanto o Barcelona está em 2º lugar.

Onde assistir Atlético de Madrid x Barcelona

Competição: La Liga (Temporada regular) 📅 Data: 8 de Novembro de 2026 ⏰ Horário: 17h (de Brasília) 📍 Local: Riyadh Air Metropolitano, Madrid 📺 Onde assistir: Disney +, Prime Video Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

Escalações prováveis

Atlético de Madrid

Técnico: D. Simeone

J. Oblak; Alejandro Grimaldo, D. Hancko, Robin Le Normand e Marc Pubill; Álex Baena, Pablo Barrios e Marcos Llorente; G. Simeone, A. Sørloth e J. Alvarez.

Barcelona

Técnico: H. Flick

Joan García; João Cancelo, Gerard Martín, Pau Cubarsí e Brian Fariñas; Pedri, Rodri e Fermín López; A. Gordon, Lamine Yamal e Raphinha.

continua após a publicidade