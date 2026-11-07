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Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (07/11/2026)

Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
07/11/2026 07:30
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Jogadores do Grêmio se abraçam na vitória sobre o Atlético-MG na Copa do Brasil
Jogadores do Grêmio se abraçam na vitória sobre o Atlético-MG na Copa do Brasil (Foto: Leonardo Mayer / Ag. F8 / Folhapress)

O sábado (7) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos principais campeonatos europeus e nacionais. Os destaques ficam para Leeds United x Tottenham, Málaga x Racing Santander, Arsenal x Hull City e Fulham x Newcastle.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 7 de novembro de 2026):

Premier League

9h30 – Leeds United x Tottenham – Disney +

12h – Arsenal x Hull City – Disney +

12h – Fulham x Newcastle – Disney +

14h30 – Nottingham Forest x Manchester City – Disney +

La Liga

10h – Málaga x Racing Santander – Disney + e Prime Video

12h15 – Espanyol x Deportivo La Coruña – Disney + e Prime Video

14h30 – Osasuna x Athletic Bilbao – Disney + e Prime Video

17h – Valencia x Real Madrid – Disney + e Prime Video

Serie C1

10h30 – Internazionale II x Salernitana

10h30 – Ostiamare x Spezia

10h30 – Atalanta II x Reggiana

10h30 – Pro Vercelli x Dolomiti Bellunesi

10h30 – Crotone x Giugliano

10h30 – Casertana x Casarano

13h30 – Forlì x Gubbio

13h30 – Scafatese x Audace Cerignola

13h30 – Pergolettese x Renate

13h30 – Trento x Albinoleffe

13h30 – Vado x Ravenna

Serie A TIM

11h – Torino x Lecce

11h – Cagliari x Frosinone

14h – Parma x Bologna

16h45 – Roma x Sassuolo

Bundesliga

11h30 – Borussia Dortmund x Elversberg

11h30 – RB Leipzig x Augsburg

11h30 – Mainz x Bayern de Munique

11h30 – Paderborn x Eintracht Frankfurt

14h30 – Stuttgart x Werder Bremen

Homem de terno preto no palco segurando o troféu Ballon d'Or na cerimônia.
Harry Kane, atacante do Bayern de Munique, reage após receber o prêmio Bola de Ouro de 2026, durante cerimônia realizada no Palladium Theatre, em Londres, em 26 de outubro de 2026. (Foto: Franck Fife/AFP)

FA Cup

12h – Hornchurch x Blackpool

12h – Burton Albion x AFC Rushden & Diamonds

12h – Bromley x Rotherham United

12h – Oxford United x Stevenage

12h – Newport County x Walsall

12h – Crewe Alexandra x AFC Wimbledon

12h – Milton Keynes Dons x Swindon Town

12h – Guiseley x Sutton United

12h – Eastleigh x Shrewsbury Town

12h – Accrington Stanley x Wycombe Wanderers

12h – Leyton Orient x Harborough Town

12h – Kidderminster Harriers x Doncaster Rovers

12h – Gillingham x Barrow

12h – Dover Athletic x Wealdstone

12h – Barnet x Tranmere Rovers

12h – Bradford City x Marine

12h – Mansfield Town x Macclesfield

12h – Fleetwood Town x Rochdale

12h – Barnsley x Aldershot Town

12h – Port Vale x Scunthorpe United

12h – Harrogate Town x Fylde

12h – Plymouth Argyle x Alvechurch

12h – Luton Town x Forest Green Rovers

12h – Colchester United x Worcester City

12h – Chesterfield x Yeovil Town

12h – Carlisle United x Salford City

12h – Cheltenham Town x Halifax Town

12h – Boreham Wood x Wigan

12h – York City x Northampton Town

12h – Huddersfield Town x Exeter City

12h30 – Peterborough United x Reading

12h30 – Altrincham x Notts County

Ligue 1

13h30 – Auxerre x Paris FC

17h05 – Paris Saint Germain x Troyes

Série B

16h – Avaí x São Bernardo

16h10 – Novorizontino x Fortaleza

20h – Vila Nova-GO x Criciúma

20h – Cuiabá-MT x Juventude

21h30 – Náutico x CRB-AL

Copa do Brasil

18h – Atlético-MG x Grêmio

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