Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sábado (07/11/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
O sábado (7) terá uma programação diversificada para os fãs de futebol, com partidas pelos principais campeonatos europeus e nacionais. Os destaques ficam para Leeds United x Tottenham, Málaga x Racing Santander, Arsenal x Hull City e Fulham x Newcastle.
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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sábado, 7 de novembro de 2026):
Premier League
9h30 – Leeds United x Tottenham – Disney +
12h – Arsenal x Hull City – Disney +
12h – Fulham x Newcastle – Disney +
14h30 – Nottingham Forest x Manchester City – Disney +
La Liga
10h – Málaga x Racing Santander – Disney + e Prime Video
12h15 – Espanyol x Deportivo La Coruña – Disney + e Prime Video
14h30 – Osasuna x Athletic Bilbao – Disney + e Prime Video
17h – Valencia x Real Madrid – Disney + e Prime Video
Serie C1
10h30 – Internazionale II x Salernitana
10h30 – Ostiamare x Spezia
10h30 – Atalanta II x Reggiana
10h30 – Pro Vercelli x Dolomiti Bellunesi
10h30 – Crotone x Giugliano
10h30 – Casertana x Casarano
13h30 – Forlì x Gubbio
13h30 – Scafatese x Audace Cerignola
13h30 – Pergolettese x Renate
13h30 – Trento x Albinoleffe
13h30 – Vado x Ravenna
Serie A TIM
11h – Torino x Lecce
11h – Cagliari x Frosinone
14h – Parma x Bologna
16h45 – Roma x Sassuolo
Bundesliga
11h30 – Borussia Dortmund x Elversberg
11h30 – RB Leipzig x Augsburg
11h30 – Mainz x Bayern de Munique
11h30 – Paderborn x Eintracht Frankfurt
14h30 – Stuttgart x Werder Bremen
FA Cup
12h – Hornchurch x Blackpool
12h – Burton Albion x AFC Rushden & Diamonds
12h – Bromley x Rotherham United
12h – Oxford United x Stevenage
12h – Newport County x Walsall
12h – Crewe Alexandra x AFC Wimbledon
12h – Milton Keynes Dons x Swindon Town
12h – Guiseley x Sutton United
12h – Eastleigh x Shrewsbury Town
12h – Accrington Stanley x Wycombe Wanderers
12h – Leyton Orient x Harborough Town
12h – Kidderminster Harriers x Doncaster Rovers
12h – Gillingham x Barrow
12h – Dover Athletic x Wealdstone
12h – Barnet x Tranmere Rovers
12h – Bradford City x Marine
12h – Mansfield Town x Macclesfield
12h – Fleetwood Town x Rochdale
12h – Barnsley x Aldershot Town
12h – Port Vale x Scunthorpe United
12h – Harrogate Town x Fylde
12h – Plymouth Argyle x Alvechurch
12h – Luton Town x Forest Green Rovers
12h – Colchester United x Worcester City
12h – Chesterfield x Yeovil Town
12h – Carlisle United x Salford City
12h – Cheltenham Town x Halifax Town
12h – Boreham Wood x Wigan
12h – York City x Northampton Town
12h – Huddersfield Town x Exeter City
12h30 – Peterborough United x Reading
12h30 – Altrincham x Notts County
Ligue 1
13h30 – Auxerre x Paris FC
17h05 – Paris Saint Germain x Troyes
Série B
16h – Avaí x São Bernardo
16h10 – Novorizontino x Fortaleza
20h – Vila Nova-GO x Criciúma
20h – Cuiabá-MT x Juventude
21h30 – Náutico x CRB-AL
Copa do Brasil
18h – Atlético-MG x Grêmio
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