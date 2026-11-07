Logo do Lance! branca com exclamação amarela

Goiás x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações

Goiás x Ponte Preta: pela 37ª rodada do Brasileirão Série B 2026.

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 04:31
Favorite o Lance! no Google
Brasileirão Série B 2026 - Goiás x Ponte Preta
Onde assistir ao vivo a partida entre Goiás e Ponte Preta pelo Brasileirão Série B 2026 (Arte / Lance!)

Goiás e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (8), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.

No último confronto, o Goiás venceu o CRB-AL por 2 a 1 em casa, pela Série B. Já a Ponte Preta foi derrotada pelo Criciúma por 2 a 0 fora de casa, também pela Série B.

continua após a publicidade

Na tabela de classificação, o Goiás ocupa a 7ª colocação, com 54 pontos. A Ponte Preta, por sua vez, está em 15º lugar, com 41 pontos.

Onde assistir

  • Competição: Série B (temporada regular)
  • 📅 Data: 8 de novembro de 2026
  • ⏰ Horário: 19h15 (de Brasília)
  • 📍 Local: Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia, Goiás
  • Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.

FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 8 de novembro de 2026, às 19h15
Local: Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia, Goiás
Rodada: 37
Fase: temporada regular

Tudo sobre
Sugerida para você!
Copa do Brasil 2026 - Vasco x Palmeiras

Onde Assistir

Vasco x Palmeiras: onde assistir, horário e escalações

Há 12 horas
Copa do Brasil 2026 - Atlético Mineiro x Grêmio

Onde Assistir

Atlético-MG x Grêmio: onde assistir, horário e escalações

Há 12 horas
La Liga 2026/2027 - Sevilla x Alavés

Onde Assistir

Sevilla x Alavés: onde assistir, horário e escalações

Há 16 horas
Charles Leclerc passa pela grama após toque com Lewis Hamilton no GP do México pela F1 2026

Fórmula 1

Fórmula 1 hoje: horários e onde assistir ao GP de São Paulo nesta sexta-feira (6)

Há 18 horas
Brasileirão Série B 2026 - Operário-PR x Sport

Onde Assistir

Operário-PR x Sport: onde assistir, horário e escalações

Há 18 horas
Jogadores do Fluminense em ação contra o Internacional

Onde Assistir

Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – sexta-feira (06/11/2026)

Há 18 horas
Mais LANCE!
Brasileirão Série B 2026 - Náutico x CRB-AL

Náutico x CRB-AL: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Cuiabá-MT x Juventude

Cuiabá-MT x Juventude: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Vila Nova-GO x Criciúma

Vila Nova-GO x Criciúma: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Novorizontino x Fortaleza

Novorizontino x Fortaleza: onde assistir, horário e escalações

Brasileirão Série B 2026 - Avaí x São Bernardo

Avaí x São Bernardo: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Peterborough United x Reading

Peterborough United x Reading: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Altrincham x Notts County

Altrincham x Notts County: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Mansfield Town x Macclesfield

Mansfield Town x Macclesfield: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Harrogate Town x Fylde

Harrogate Town x Fylde: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Plymouth Argyle x Alvechurch

Plymouth Argyle x Alvechurch: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Gillingham x Barrow

Gillingham x Barrow: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Chesterfield x Yeovil Town

Chesterfield x Yeovil Town: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Colchester United x Worcester City

Colchester United x Worcester City: onde assistir, horário e escalações

FA Cup 2026/2027 - Luton Town x Forest Green Rovers

Luton Town x Forest Green Rovers: onde assistir, horário e escalações