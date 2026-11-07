Goiás x Ponte Preta: onde assistir, horário e escalações
Goiás x Ponte Preta: pela 37ª rodada do Brasileirão Série B 2026.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 04:31
Goiás e Ponte Preta se enfrentam neste domingo (8), às 19h15 (horário de Brasília), no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia, pela 37ª rodada da Série B do Brasileirão Série B 2026. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Goiás venceu o CRB-AL por 2 a 1 em casa, pela Série B. Já a Ponte Preta foi derrotada pelo Criciúma por 2 a 0 fora de casa, também pela Série B.
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Na tabela de classificação, o Goiás ocupa a 7ª colocação, com 54 pontos. A Ponte Preta, por sua vez, está em 15º lugar, com 41 pontos.
Onde assistir
- Competição: Série B (temporada regular)
- 📅 Data: 8 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 19h15 (de Brasília)
- 📍 Local: Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia, Goiás
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Série B 2026
Data e horário: 8 de novembro de 2026, às 19h15
Local: Estádio Hailé Pinheiro, Goiânia, Goiás
Rodada: 37
Fase: temporada regular
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