Brasil x Bulgária na Liga das Nações; confira horário e onde assistir

BRASÍLIA - Após vencer os dois primeiros jogos da Liga das Nações, a Seleção Brasileira volta à quadra neste sábado (6) para enfrentar a Bulgária pelo terceiro jogo da fase classificatória. A partida acontece na Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF), com transmissão do SporTV 2, da GE TV e da VBTV (streaming). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.

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Até aqui, na competição, a amarelinha venceu a Holanda e a República Dominicana, ambos os jogos por 3 sets a 1, seguindo com 100% de aproveitamento. Já a Bulgária acumula uma derrota para a Itália e uma vitória sobre as dominicanas, somando três pontos.

Julia Bergmann ataca em Brasil x República Dominicana pela semana 1 da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Ficha técnica🏐✅

Brasil x Bulgária - Primeira semana da VNL Feminina 2026

📅 Data e horário: sábado, 6 de junho de 2026, às 20h (de Brasília)

📍 Local: Arena Nilson Nelson, em Brasília (DF)

📺 Onde assistir: SporTV 2 (TV por assinatura), GE TV (via YouTube ou Smart TV) e VBTV (streaming oficial da Federação Internacional de Voleibol)

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