Para conquistar a vaga no mata-mata da Kings World Cup, o Brasil precisará passar pela repescagem nesta segunda-feira (12). A partida será contra a Arábia Saudita, segundo colocado do Grupo E, a partir das 20h (de Brasília) na Trident Arena, em Guarulhos (SP). O confronto será transmitido pela Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi a fase de grupos?

Na estreia, o time brasileiro perdeu para o a Espanha por 7 a 3. Já no segundo confronto, protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar após estar perdendo por 6 a 2. O início difícil logo foi superado, e a Seleção saiu vencedora por 7 a 6, inflamando a torcida. A vitória teve direito a gol de Kaká, que foi a campo para cobrar o "pênalti do presidente", e converteu. Para fechar a primeira fase, o Brasil goleou o Peru por 6 a 1 e garantiu a vaga na repescagem.

A campanha colocou o Brasil na segunda posição do Grupo D. À frente dele, estava a Espanha, com três vitórias em três jogos disputados. Já o Peru, sem nenhum triunfo, ocupou a última posição, enquanto o Catar ficou em terceiro com apenas uma vitória.

continua após a publicidade

Kaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

➡️ Neymar marca presença no jogo do Brasil na Kings League

Confira a agenda da Kings World Cup

Repescagem (Last chance)

12/01 - Estados Unidos x Holanda - 18h (de Brasília) 12/01 - Argentina x França - 19h (de Brasília) 12/01 - Arábia Saudita x Brasil - 20h (de Brasília)

Quartas de final

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Dois jogos em 14 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial