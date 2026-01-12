menu hamburguer
Onde Assistir

Brasil x Arábia Saudita na Kings World Cup: saiba horário e onde assistir

Jogo, válido pela repescagem da Copa do Mundo, acontece nesta segunda-feira (12)

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 12/01/2026
11:45
Brasil vence Catar na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Brasil vence Catar na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Para conquistar a vaga no mata-mata da Kings World Cup, o Brasil precisará passar pela repescagem nesta segunda-feira (12). A partida será contra a Arábia Saudita, segundo colocado do Grupo E, a partir das 20h (de Brasília) na Trident Arena, em Guarulhos (SP). O confronto será transmitido pela Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Como foi a fase de grupos?

Na estreia, o time brasileiro perdeu para o a Espanha por 7 a 3. Já no segundo confronto, protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar após estar perdendo por 6 a 2. O início difícil logo foi superado, e a Seleção saiu vencedora por 7 a 6, inflamando a torcida. A vitória teve direito a gol de Kaká, que foi a campo para cobrar o "pênalti do presidente", e converteu. Para fechar a primeira fase, o Brasil goleou o Peru por 6 a 1 e garantiu a vaga na repescagem.

A campanha colocou o Brasil na segunda posição do Grupo D. À frente dele, estava a Espanha, com três vitórias em três jogos disputados. Já o Peru, sem nenhum triunfo, ocupou a última posição, enquanto o Catar ficou em terceiro com apenas uma vitória.

Kaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
➡️ Neymar marca presença no jogo do Brasil na Kings League

Confira a agenda da Kings World Cup

Repescagem (Last chance)

  1. 12/01 - Estados Unidos x Holanda - 18h (de Brasília)
  2. 12/01 - Argentina x França - 19h (de Brasília)
  3. 12/01 - Arábia Saudita x Brasil - 20h (de Brasília)

Quartas de final

  • Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
  • Dois jogos em 14 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

  • Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

