Brasil x Arábia Saudita na Kings World Cup: saiba horário e onde assistir
Jogo, válido pela repescagem da Copa do Mundo, acontece nesta segunda-feira (12)
Para conquistar a vaga no mata-mata da Kings World Cup, o Brasil precisará passar pela repescagem nesta segunda-feira (12). A partida será contra a Arábia Saudita, segundo colocado do Grupo E, a partir das 20h (de Brasília) na Trident Arena, em Guarulhos (SP). O confronto será transmitido pela Cazé TV, XSports, ESPN e Disney+, além das redes sociais da Kings League. O Lance! acompanha em tempo real.
Como foi a fase de grupos?
Na estreia, o time brasileiro perdeu para o a Espanha por 7 a 3. Já no segundo confronto, protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar após estar perdendo por 6 a 2. O início difícil logo foi superado, e a Seleção saiu vencedora por 7 a 6, inflamando a torcida. A vitória teve direito a gol de Kaká, que foi a campo para cobrar o "pênalti do presidente", e converteu. Para fechar a primeira fase, o Brasil goleou o Peru por 6 a 1 e garantiu a vaga na repescagem.
A campanha colocou o Brasil na segunda posição do Grupo D. À frente dele, estava a Espanha, com três vitórias em três jogos disputados. Já o Peru, sem nenhum triunfo, ocupou a última posição, enquanto o Catar ficou em terceiro com apenas uma vitória.
Confira a agenda da Kings World Cup
Repescagem (Last chance)
- 12/01 - Estados Unidos x Holanda - 18h (de Brasília)
- 12/01 - Argentina x França - 19h (de Brasília)
- 12/01 - Arábia Saudita x Brasil - 20h (de Brasília)
Quartas de final
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 14 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
