Barcelona-EQU x Botafogo: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Libertadores
Glorioso visita a equipe de Guyaquil para no primeiro confronto da terceira fase
O Botafogo encara o Barcelona-EQU nesta terça-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, pela ida da terceira fase preliminar da Libertadores. A partida terá transmissão da ESPN na TV fechada e do Disney+ por streaming. Clique para assistir a Barcelona-EQU x Botafogo.
➡️ Botafogo terá desfalque importante contra o Barcelona-EQU pela Libertadores; veja relacionados
De olho na vaga na fase de grupos, o Glorioso vai a Guayquil após eliminar o Nacional Potosí na segunda fase, com derrota de 1 a 0 na ida e vitória por 2 a 0 na volta, no Nilton Santos.
A equipe comandada por Martín Anselmi vem de boa preparação após os destaques serem poupados do compromisso do fim de semana, contra o Boavista, pela semifinal da Taça Rio. A altitude de Potosí no primeiro compromisso foi uma missão dura, mas atuar fora de casa contra um time mais tradicional e forte pode ser ainda mais.
O Barcelona de Guyaquil eliminou o Argentinos Juniors fora de casa na última fase da Libertaores. Após derrota na ida por 1 a 0, em casa, o time equatoriano foi ao Estádio Diego Armando Maradona, em Buenos Aires, venceu pelo mesmo placar no tempo regulamentar e avançou nos pênaltis.
Pensando em ritmo de jogo, o técnico César Farias chegou a solicitar que a federação do país não adiasse o jogo marcado para o último domingo (1/3). Com time alternativo, o Barcelona pereu por 2 a 1 fora de casa para o Cuenca.
O duelo terá equipe de arbitragem colombiana. Wilmar Rondán será o responsável pelo apito, com os auxiliares John Alexander León e Sebastián Vela. David Rodríguez será o VAR.
✅ FICHA TÉCNICA
BARCELONA-EQU X BOTAFOGO
LIBERTADORES - TERCEIRA FASE (IDA)
📆 Data e horário: terça-feira, 3 de março de 2026, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Monumental de Guayaquil
📺 Onde assistir: ESPN e Disney+
🟨 Árbitro: Wilmar Rondán (COL)
🚩 Assistentes: John Alexander León e Sebastián Vela (COL)
🖥️ VAR: David Rodríguez (COL)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BARCELONA-EQU: Contreras, Vallecilla, Rangel, Báez e Carabalí; Quiñónez, Celiz e Rojas; Mina, Castillo e Benedetto. Técnico: César Farias.
BOTAFOGO: Léo Linck, Mateo Ponte, Bastos e Alexander Barboza; Vitinho, Newton, Danilo, Alex Telles e Álvaro Montoro; Jordan Barrera e Matheus Martins. Técnico: Martín Anselmi.
