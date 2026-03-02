menu hamburguer
A agenda dos jogos de segunda-feira (2) de futebol reúne partidas por ligas nacionais da Europa e da América do Sul, campeonatos estaduais e competições de base no dia de hoje. O dia tem como principal evento o duelo entre Madureira e Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do carioca. No cenário internacional, o destaque fica para Real Madrid e Getafe, válido pela 26ª rodada de La Liga.

Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 2 de março de 2026):

Campeonato Italiano

14h30 – Pisa x Bologna – Disney+
16h45 – Udinese x Fiorentina – Disney+, YouTube ESPN Brasil e Xsports

Campeonato Espanhol

17h – Real Madrid x Getafe – Disney+

Campeonato Português

17h15 – Gil Vicente x Benfica – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Inglês (Segunda Divisão)

17h – Birmingham x Middlesbrough – ESPN 2 e Disney+

Campeonato Francês (Segunda Divisão)

16h45 – Amiens x Estac Troyes – SportyNet

Campeonato Argentino

21h30 – Independiente Rivadavia x River Plate – ESPN 4 e Disney+

Campeonato Uruguaio

20h – Deportivo Maldonado x Juventud – Disney+

Brasileirão Sub-20

15h – Grêmio Sub-20 x Corinthians Sub-20 – Sportv

Campeonato Gaúcho (Final Troféu Farroupilha)

19h – São Luiz x Novo Hamburgo – GHZ

Campeonato Carioca (Semifinal)

21h – Madureira x Flamengo – Sportv e Premiere

Jogadores do Flamengo antes do jogo com o Lanús (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)
Jogadores do Flamengo antes do jogo com o Lanús (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)

