Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – segunda (02/03/2026)
Veja as partidas televisionadas do melhor esporte do mundo
A agenda dos jogos de segunda-feira (2) de futebol reúne partidas por ligas nacionais da Europa e da América do Sul, campeonatos estaduais e competições de base no dia de hoje. O dia tem como principal evento o duelo entre Madureira e Flamengo, no Maracanã, pelo jogo de volta da semifinal do carioca. No cenário internacional, o destaque fica para Real Madrid e Getafe, válido pela 26ª rodada de La Liga.
Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (segunda, 2 de março de 2026):
Campeonato Italiano
14h30 – Pisa x Bologna – Disney+
16h45 – Udinese x Fiorentina – Disney+, YouTube ESPN Brasil e Xsports
Campeonato Espanhol
17h – Real Madrid x Getafe – Disney+
➡️ Clique para assistir no Disney+
Campeonato Português
17h15 – Gil Vicente x Benfica – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Inglês (Segunda Divisão)
17h – Birmingham x Middlesbrough – ESPN 2 e Disney+
Campeonato Francês (Segunda Divisão)
16h45 – Amiens x Estac Troyes – SportyNet
Campeonato Argentino
21h30 – Independiente Rivadavia x River Plate – ESPN 4 e Disney+
Campeonato Uruguaio
20h – Deportivo Maldonado x Juventud – Disney+
Brasileirão Sub-20
15h – Grêmio Sub-20 x Corinthians Sub-20 – Sportv
Campeonato Gaúcho (Final Troféu Farroupilha)
19h – São Luiz x Novo Hamburgo – GHZ
Campeonato Carioca (Semifinal)
21h – Madureira x Flamengo – Sportv e Premiere
