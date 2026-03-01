Madureira x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações

Madureira e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira (02), às 21h, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. A partida, disputada no Maracanã, será transmitida pelo Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere

Semifinal Campeonato Carioca Data e Hora Segunda, 02 de março, às 2h (de Brasília) Local Maracanã, Rio de Janeiro Árbitro Carlos Tadeu Ferreira de Castro Assistentes Hugo Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares Var Philip Georg Bennett

Apesar do mando ser do Madureira, o jogo será no Maracanã em virtude de um acordo entre as equipes.

No jogo de ida, também no Maracanã, o Flamengo venceu por 3 a 0 e abriu boa vantagem para chegar à final do Carioca. A equipe rubro-negra pode perder por até dois gols de diferença que estará classificada. Se o Tricolor Suburbano devolver a diferença de três gols, a definição da vaga será nos pênaltis, e se classificará diretamente se vencer por quatro ou mais gols.



Confira os melhores momentos abaixo de Flamengo 3 x 0 Madureira

Histórico do confronto

Ao longo da história, os clubes se enfrentaram 132 vezes, com ampla vantagem do Flamengo sobre o Madureira. Foram 100 vitórias do Rubro-Negro, 21 empates e apenas 11 derrotas.

A última vez que o Tricolor Suburbano superou o adversário foi no Carioca de 2007, quando venceu por 1 a 0 no jogo de ida da final da Taça Guanabara. Na volta, entretanto, o Fla se impôs e venceu por 4 a 1, com gols de Renato Abreu, Renato Augusto e dois de Souza.

De La Cruz comemora seu gol com Arrascaeta no primeiro jogo contra o Madureira pela semifinal do Carioca (Foto: DELMIRO DOS SANTOS JUNIOR/Mochila Press/Gazeta Press)

Confira as informações do jogo entre Flamengo x Madureira

✅ FICHA TÉCNICA

MADUREIRA X FLAMENGO

CARIOCA - SEMIFINAL, JOGO DE VOLTA

📆 Data e horário: Domingo, 02 de março, às 21h (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: Premiere, Sportv

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro.

🚩 Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares

🖥️ VAR: Philip Georg Bennett

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz e Paquetá; Carrascal, Pedro e Luiz Araújo; Pedro. (Técnico: Filipe Luís)

MADUREIRA: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Matheus Julião; Rodrigo Lindoso e Fubá; Everton, Juninho e Jacó; Geovane Maranhão (Técnico: Toninho Andrade)

