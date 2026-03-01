Madureira x Flamengo: onde assistir e prováveis escalações
Jogo de ida será neste domingo (22), às 20h30
- Matéria
- Mais Notícias
Madureira e Flamengo se enfrentam nesta segunda-feira (02), às 21h, pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Carioca. A partida, disputada no Maracanã, será transmitida pelo Sportv (canal fechado) e Premiere (pay-per-view). ➡️Clique para assistir no Premiere
Relacionadas
- Flamengo
Crise em números: Flamengo de 2026 se aproxima do número de derrotas de 2025
Flamengo01/03/2026
- Flamengo
Flamengo atualiza departamento médico e terá desfalques na semi do Carioca
Flamengo28/02/2026
- Flamengo
Torcedores do Flamengo protestam em frente ao CT Ninho do Urubu: ‘Diretoria amadora’
Flamengo28/02/2026
Ficha do jogo
Apesar do mando ser do Madureira, o jogo será no Maracanã em virtude de um acordo entre as equipes.
No jogo de ida, também no Maracanã, o Flamengo venceu por 3 a 0 e abriu boa vantagem para chegar à final do Carioca. A equipe rubro-negra pode perder por até dois gols de diferença que estará classificada. Se o Tricolor Suburbano devolver a diferença de três gols, a definição da vaga será nos pênaltis, e se classificará diretamente se vencer por quatro ou mais gols.
Confira os melhores momentos abaixo de Flamengo 3 x 0 Madureira
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Histórico do confronto
Ao longo da história, os clubes se enfrentaram 132 vezes, com ampla vantagem do Flamengo sobre o Madureira. Foram 100 vitórias do Rubro-Negro, 21 empates e apenas 11 derrotas.
A última vez que o Tricolor Suburbano superou o adversário foi no Carioca de 2007, quando venceu por 1 a 0 no jogo de ida da final da Taça Guanabara. Na volta, entretanto, o Fla se impôs e venceu por 4 a 1, com gols de Renato Abreu, Renato Augusto e dois de Souza.
➡️Flamengo atualiza departamento médico e terá desfalques na semi do Carioca
➡️Crise em números: Flamengo de 2026 se aproxima do número de derrotas de 2025
Confira as informações do jogo entre Flamengo x Madureira
✅ FICHA TÉCNICA
MADUREIRA X FLAMENGO
CARIOCA - SEMIFINAL, JOGO DE VOLTA
📆 Data e horário: Domingo, 02 de março, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: Premiere, Sportv
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Carlos Tadeu Ferreira de Castro.
🚩 Assistentes: Hugo Filemon Soares Pinto e Naiara Mendes Tavares
🖥️ VAR: Philip Georg Bennett
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
FLAMENGO: Andrew; Emerson Royal, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, De La Cruz e Paquetá; Carrascal, Pedro e Luiz Araújo; Pedro. (Técnico: Filipe Luís)
MADUREIRA: Neguete; Cauã Coutinho, Marcão, Jean e Matheus Julião; Rodrigo Lindoso e Fubá; Everton, Juninho e Jacó; Geovane Maranhão (Técnico: Toninho Andrade)
➡️ Aposte nos próximos jogos do Flamengo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias