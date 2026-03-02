Bournemouth x Brentford: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Premier League
Confira todas as informações do duelo válido pela 29ª rodada
Bournemouth e Brentford se enfrentam nesta terça-feira (3), às 16h30 (de Brasília), pela 29ª rodada da Premier League. A partida será realizada no Vitaly Stadium, em Bournemouth (ING), com transmissão ao vivo do Disney+. ➡️ Clique para assistir no Disney+
Ficha do jogo
O Bournemouth ocupa a 10ª colocação e vem de empate por 1 a 1 com o Sunderland, resultado que freou a tentativa de aproximação das primeiras posições. A equipe busca reagir para seguir na disputa por uma vaga em competições continentais, mas terá desfalques importantes: os atacantes Justin Kluivert e Ben Gannon-Doak, o meia Lewis Cook e o defensor Julio Soler estão lesionados e não ficam à disposição do técnico Andoni Iraola.
O Brentford, por sua vez, aparece em sétimo lugar e tenta manter a sequência positiva após vencer o Burnley por 4 a 3 fora de casa, partida em que Igor Thiago marcou um dos gols. Para o confronto, o treinador Keith Andrews não contará com o defensor Aaron Hickey, os meias Antoni Milambo, Josh Dasilva e Vitaly Janelt, além do atacante Fábio Carvalho.
Tudo sobre o jogo entre Bournemouth e Brentford (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Bournemouth 🆚 Brentford
29ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: terça-feira, 3 de março às 16h30 (de Brasília)
📍 Local: Vitaly Stadium, em Bournemouth (ING)
👁️ Onde assistir: Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Craig Pawson
🚩 Assistentes: Gary Beswick, Adam Nunn e Adam Herczeg (quarto árbitro)
📺 VAR: Timothy Wood (VAR1) e Wade Smith (AVAR)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bournemouth (Técnico: Andoni Iraola)
Petrovic; Jiménez, Hill, Senesi e Truffert; Adams, Scott, Rayan, Tavernier e Brooks; Junior Kroupi.
Brentford (Técnico: Keith Andrews)
Valdimarsson; Kayode, Ajer, Van den Berg e Henry; Yarmoliuk, Jensen, Ouattara, Schade e Damsgaard; Igor Thiago.
