menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

AO VIVO: Acompanhe Brasil x Peru na Kings World Cup

Partida é válida pela 3ª rodada do Grupo D; Brasil tem uma vitória e uma derrota

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 11/01/2026
17:34
Atualizado há 0 minutos
Seleção brasileira antes da estreia na Kings World Cup
imagem cameraSeleção brasileira antes da estreia na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Neste domingo (11), o Brasil enfrenta o Peru em busca da classificação na Kings World Cup. O jogo é válido pela terceira rodada do Grupo D e tem início às 18h (de Brasília), na Trident Arena, em Guarulhos (SP). ATUALIZAÇÃO: BRA 4 x 0 PER

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Acompanhe o jogo

*EM ATUALIZAÇÃO

  • Peru sofre para encaixar no ataque
  1. Canhoto rouba a bola, mas o goleiro do Peru defende bem
  1. Finalmente, é dele! Kelvin tirou do goleiro e marca mais um para o Brasil!
  1. Marca Luqueta, bem no meio gol, e Brasil faz 3 a 0
  • Pênalti do presidente pedido pelo Brasil. Vem aí, Luqueta
  • Paredão Victão! Que defesa!
  1. Gol de Lipão para abrir vantagem! Brasil faz 2 a 0
  1. Roubada de bola e passe certeiro de Kelvin
  1. Sem goleiro, Leleti quase marca mais um para o Brasil
  1. Gol de Leleti confirmado. Brasil abre o placar!
  • Começa a partida! Vamos, Brasil!
  • Hino do Brasil toca na Trident Arena
  1. Jogo está atrasado devido à decisão nos shootouts de Colômbia x Chile

➡️ Dedo admite que Brasil sentiu pressão na estreia da Kings World Cup

Luqueta baterá o 'pênalti do presidente'

Para a partida contra o Peru deste domingo (11), na terceira rodada da Kings World Cup, o Brasil contará com a participação de Lucas Gagliasso, o "Luqueta". Ele será responsável por cobrar o "pênalti do presidente". Na última quinta-feira (8), Kaká foi o escolhido pela Seleção para a virada histórica contra o Catar.

➡️ Brasil é goleado pela Espanha na estreia da Kings World Cup
➡️ México vence por 16 gols, e Brasil busca virada heroica: o sexto dia da Kings World Cup

continua após a publicidade

Convocados do Brasil

    1.
  1. Esaú Assunção (Goleiro)
    2. 2.
  2. Victor Hugo (Goleiro)
    3. 3.
  3. Wembley Luiz (Defesa)
    4. 4.
  4. Matheus 'Dedo' (Defesa)
    5. 5.
  5. Everton Felipe (Meia)
    6. 6.
  6. Luan 'Mestre' (Meia)
    7. 7.
  7. Jeffinho Honorato (Meia)
    8. 8.
  8. Andreas Vaz (Meia)
    9. 9.
  9. Well Andrade (Meia)
    10. 10.
  10. Cristhian 'Canhoto' (Meia)
    11. 11.
  11. Kelvin Oliveira (Atacante)
    12. 12.
  12. Lipão' Pinheiro (Atacante)
    13. 13.
  13. Leleti' Garcia (Atacante)

Como chegam os times?

O Brasil chega à partida após uma vitória em dois jogos. Na estreia, o time perdeu para o a Espanha por 7 a 3. Já no segundo confronto, protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar. A Seleção chegou a estar perdendo por 6 a 2, mas, no final, saiu vencedora por 7 a 6, inflamando a torcida. A vitória teve direito a gol de Kaká, que foi a campo para cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.

A campanha coloca o Brasil na atual segunda posição do Grupo D. À frente dele, está a Espanha, com duas vitórias. Já o Peru, sem nenhum triunfo até aqui, ocupa a última posição.

continua após a publicidade
Seleção brasileira antes da estreia na Kings World Cup
Seleção brasileira antes da estreia (Foto: Reprodução)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias