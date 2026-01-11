AO VIVO: Acompanhe Brasil x Peru na Kings World Cup

Neste domingo (11), o Brasil enfrenta o Peru em busca da classificação na Kings World Cup. O jogo é válido pela terceira rodada do Grupo D e tem início às 18h (de Brasília), na Trident Arena, em Guarulhos (SP). ATUALIZAÇÃO: BRA 4 x 0 PER

Acompanhe o jogo

Peru sofre para encaixar no ataque

Canhoto rouba a bola, mas o goleiro do Peru defende bem

Finalmente, é dele! Kelvin tirou do goleiro e marca mais um para o Brasil!

Marca Luqueta, bem no meio gol, e Brasil faz 3 a 0

Pênalti do presidente pedido pelo Brasil. Vem aí, Luqueta

Paredão Victão! Que defesa!

Gol de Lipão para abrir vantagem! Brasil faz 2 a 0

Roubada de bola e passe certeiro de Kelvin

Sem goleiro, Leleti quase marca mais um para o Brasil

Gol de Leleti confirmado. Brasil abre o placar!

Começa a partida! Vamos, Brasil!

Hino do Brasil toca na Trident Arena

Jogo está atrasado devido à decisão nos shootouts de Colômbia x Chile

Luqueta baterá o 'pênalti do presidente'

Para a partida contra o Peru deste domingo (11), na terceira rodada da Kings World Cup, o Brasil contará com a participação de Lucas Gagliasso, o "Luqueta". Ele será responsável por cobrar o "pênalti do presidente". Na última quinta-feira (8), Kaká foi o escolhido pela Seleção para a virada histórica contra o Catar.

Convocados do Brasil

1 . Esaú Assunção (Goleiro) 2 . Victor Hugo (Goleiro) 3 . Wembley Luiz (Defesa) 4 . Matheus 'Dedo' (Defesa) 5 . Everton Felipe (Meia) 6 . Luan 'Mestre' (Meia) 7 . Jeffinho Honorato (Meia) 8 . Andreas Vaz (Meia) 9 . Well Andrade (Meia) 10 . Cristhian 'Canhoto' (Meia) 11 . Kelvin Oliveira (Atacante) 12 . Lipão' Pinheiro (Atacante) 13 . Leleti' Garcia (Atacante)

Como chegam os times?

O Brasil chega à partida após uma vitória em dois jogos. Na estreia, o time perdeu para o a Espanha por 7 a 3. Já no segundo confronto, protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar. A Seleção chegou a estar perdendo por 6 a 2, mas, no final, saiu vencedora por 7 a 6, inflamando a torcida. A vitória teve direito a gol de Kaká, que foi a campo para cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.

A campanha coloca o Brasil na atual segunda posição do Grupo D. À frente dele, está a Espanha, com duas vitórias. Já o Peru, sem nenhum triunfo até aqui, ocupa a última posição.

