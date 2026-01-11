AO VIVO: Acompanhe Brasil x Peru na Kings World Cup
Partida é válida pela 3ª rodada do Grupo D; Brasil tem uma vitória e uma derrota
- Matéria
- Mais Notícias
Neste domingo (11), o Brasil enfrenta o Peru em busca da classificação na Kings World Cup. O jogo é válido pela terceira rodada do Grupo D e tem início às 18h (de Brasília), na Trident Arena, em Guarulhos (SP). ATUALIZAÇÃO: BRA 4 x 0 PER
Ex-joia do Vasco vai disputar a Kings League
Mais Esportes
Brasil em quadra e atropelo saudita: o nono dia da Kings World Cup
Mais Esportes
Autor de golaço contra o Cruzeiro já foi suspenso do futebol e tem passagem pela Kings League
Futebol Nacional
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Acompanhe o jogo
*EM ATUALIZAÇÃO
- Peru sofre para encaixar no ataque
- Canhoto rouba a bola, mas o goleiro do Peru defende bem
- Finalmente, é dele! Kelvin tirou do goleiro e marca mais um para o Brasil!
- Marca Luqueta, bem no meio gol, e Brasil faz 3 a 0
- Pênalti do presidente pedido pelo Brasil. Vem aí, Luqueta
- Paredão Victão! Que defesa!
- Gol de Lipão para abrir vantagem! Brasil faz 2 a 0
- Roubada de bola e passe certeiro de Kelvin
- Sem goleiro, Leleti quase marca mais um para o Brasil
- Gol de Leleti confirmado. Brasil abre o placar!
- Começa a partida! Vamos, Brasil!
- Hino do Brasil toca na Trident Arena
- Jogo está atrasado devido à decisão nos shootouts de Colômbia x Chile
➡️ Dedo admite que Brasil sentiu pressão na estreia da Kings World Cup
Luqueta baterá o 'pênalti do presidente'
Para a partida contra o Peru deste domingo (11), na terceira rodada da Kings World Cup, o Brasil contará com a participação de Lucas Gagliasso, o "Luqueta". Ele será responsável por cobrar o "pênalti do presidente". Na última quinta-feira (8), Kaká foi o escolhido pela Seleção para a virada histórica contra o Catar.
➡️ Brasil é goleado pela Espanha na estreia da Kings World Cup
➡️ México vence por 16 gols, e Brasil busca virada heroica: o sexto dia da Kings World Cup
Convocados do Brasil
- Esaú Assunção (Goleiro)
- Victor Hugo (Goleiro)
- Wembley Luiz (Defesa)
- Matheus 'Dedo' (Defesa)
- Everton Felipe (Meia)
- Luan 'Mestre' (Meia)
- Jeffinho Honorato (Meia)
- Andreas Vaz (Meia)
- Well Andrade (Meia)
- Cristhian 'Canhoto' (Meia)
- Kelvin Oliveira (Atacante)
- Lipão' Pinheiro (Atacante)
- Leleti' Garcia (Atacante)
Como chegam os times?
O Brasil chega à partida após uma vitória em dois jogos. Na estreia, o time perdeu para o a Espanha por 7 a 3. Já no segundo confronto, protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar. A Seleção chegou a estar perdendo por 6 a 2, mas, no final, saiu vencedora por 7 a 6, inflamando a torcida. A vitória teve direito a gol de Kaká, que foi a campo para cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.
A campanha coloca o Brasil na atual segunda posição do Grupo D. À frente dele, está a Espanha, com duas vitórias. Já o Peru, sem nenhum triunfo até aqui, ocupa a última posição.
- Matéria
- Mais Notícias