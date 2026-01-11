menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

Brasil atropela Peru e conhece adversário para repescagem da Kings World Cup

Seleção volta ao campo nesta segunda-feira (12) em busca da vaga no mata-mata

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 11/01/2026
21:23
Atualizado há 2 minutos
Kaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
imagem cameraKaká comemora gol de pênalti na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Brasil enfrentou problemas na estreia na Kings World Cup, mas logo se recuperou com duas vitórias e terminou em segundo lugar do Grupo D. Neste domingo (11), a Seleção Brasileira goleou o Peru por 6 a 1, com direito a classificação para a repescagem do torneio. Veja lance a lance do jogo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na estreia, o time brasileiro perdeu para o a Espanha por 7 a 3. Já no segundo confronto, protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar após estar perdendo por 6 a 2. O início difícil logo foi superado, e a Seleção saiu vencedora por 7 a 6, inflamando a torcida. A vitória teve direito a gol de Kaká, que foi a campo para cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.

A campanha coloca o Brasil na atual segunda posição do Grupo D. À frente dele, está a Espanha, com três vitórias. Já o Peru, sem nenhum triunfo, ocupa a última posição, enquanto o Catar ficou em terceiro com apenas uma vitória.

continua após a publicidade

Brasil domina o Peru pelo Grupo D

A partida começou já com Leleti abrindo o placar no minuto inicial para o Brasil. Pouco depois, Lipão descontou mais uma vez para abrir a vantagem, que aumentou novamente com o pênalti do presidente, batido por Luqueta. O gol de Kelvin foi o último da equipe brasileira no primeiro tempo, que ainda contou com o pênalti de Alexis Descalzo, presidente peruano.

Com poucas oportunidades no ataque para o Peru, a Seleção se destacava em ambos os lados do campo na Trident Arena. A carta secreta foi acionada pelas duas equipes, mas sem sucesso: enquanto o Brasil não aproveitou a chance de gol em dobro, os peruanos não converterem o shootout. Para selar a vitória, Matheus Dedo roubou a bola e marcou com o gol vazia.

continua após a publicidade
Brasil vence Catar na Kings World Cup (Foto: Reprodução)
Brasil após vitória na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

Adversário da repescagem do Brasil é definido

Com as classificações definidas, Neymar, do Santos, e Vitor Roque, do Palmeiras, foram ao campo para o sorteio da repescagem. Os astros do Brasileirão ficaram responsáveis por definir os confrontos desta segunda-feira (12).

A primeira partida será entre Estados Unidos e Holanda, que garantiu a vaga por meio do Kings Tiebreaker, às 18h (de Brasília). Na sequência, a Argentina enfrenta a França. Para fechar a "last chance", o Brasil terá a Arábia Saudita pela frente em busca da classificação ao mata-mata.

➡️ Neymar marca presença no jogo do Brasil na Kings League

Confira a agenda da Kings World Cup

Repescagem (Last chance)

  1. 12/01 - Estados Unidos x Holanda - 18h (de Brasília)
  2. 12/01 - Argentina x França - 19h (de Brasília)
  3. 12/01 - Arábia Saudita x Brasil - 20h (de Brasília)

Quartas de final

  • Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
  • Dois jogos em 14 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

  • Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias