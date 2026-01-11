Brasil atropela Peru e conhece adversário para repescagem da Kings World Cup
Seleção volta ao campo nesta segunda-feira (12) em busca da vaga no mata-mata
O Brasil enfrentou problemas na estreia na Kings World Cup, mas logo se recuperou com duas vitórias e terminou em segundo lugar do Grupo D. Neste domingo (11), a Seleção Brasileira goleou o Peru por 6 a 1, com direito a classificação para a repescagem do torneio. Veja lance a lance do jogo.
Na estreia, o time brasileiro perdeu para o a Espanha por 7 a 3. Já no segundo confronto, protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar após estar perdendo por 6 a 2. O início difícil logo foi superado, e a Seleção saiu vencedora por 7 a 6, inflamando a torcida. A vitória teve direito a gol de Kaká, que foi a campo para cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.
A campanha coloca o Brasil na atual segunda posição do Grupo D. À frente dele, está a Espanha, com três vitórias. Já o Peru, sem nenhum triunfo, ocupa a última posição, enquanto o Catar ficou em terceiro com apenas uma vitória.
Brasil domina o Peru pelo Grupo D
A partida começou já com Leleti abrindo o placar no minuto inicial para o Brasil. Pouco depois, Lipão descontou mais uma vez para abrir a vantagem, que aumentou novamente com o pênalti do presidente, batido por Luqueta. O gol de Kelvin foi o último da equipe brasileira no primeiro tempo, que ainda contou com o pênalti de Alexis Descalzo, presidente peruano.
Com poucas oportunidades no ataque para o Peru, a Seleção se destacava em ambos os lados do campo na Trident Arena. A carta secreta foi acionada pelas duas equipes, mas sem sucesso: enquanto o Brasil não aproveitou a chance de gol em dobro, os peruanos não converterem o shootout. Para selar a vitória, Matheus Dedo roubou a bola e marcou com o gol vazia.
Adversário da repescagem do Brasil é definido
Com as classificações definidas, Neymar, do Santos, e Vitor Roque, do Palmeiras, foram ao campo para o sorteio da repescagem. Os astros do Brasileirão ficaram responsáveis por definir os confrontos desta segunda-feira (12).
A primeira partida será entre Estados Unidos e Holanda, que garantiu a vaga por meio do Kings Tiebreaker, às 18h (de Brasília). Na sequência, a Argentina enfrenta a França. Para fechar a "last chance", o Brasil terá a Arábia Saudita pela frente em busca da classificação ao mata-mata.
Confira a agenda da Kings World Cup
Repescagem (Last chance)
- 12/01 - Estados Unidos x Holanda - 18h (de Brasília)
- 12/01 - Argentina x França - 19h (de Brasília)
- 12/01 - Arábia Saudita x Brasil - 20h (de Brasília)
Quartas de final
- Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos
- Dois jogos em 14 de janeiro, com horários não definidos
Semifinais
- Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos
Final da Copa do Mundo de Kings League
- Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido
