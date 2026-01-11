O Brasil enfrentou problemas na estreia na Kings World Cup, mas logo se recuperou com duas vitórias e terminou em segundo lugar do Grupo D. Neste domingo (11), a Seleção Brasileira goleou o Peru por 6 a 1, com direito a classificação para a repescagem do torneio. Veja lance a lance do jogo.

Na estreia, o time brasileiro perdeu para o a Espanha por 7 a 3. Já no segundo confronto, protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar após estar perdendo por 6 a 2. O início difícil logo foi superado, e a Seleção saiu vencedora por 7 a 6, inflamando a torcida. A vitória teve direito a gol de Kaká, que foi a campo para cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.

A campanha coloca o Brasil na atual segunda posição do Grupo D. À frente dele, está a Espanha, com três vitórias. Já o Peru, sem nenhum triunfo, ocupa a última posição, enquanto o Catar ficou em terceiro com apenas uma vitória.

Brasil domina o Peru pelo Grupo D

A partida começou já com Leleti abrindo o placar no minuto inicial para o Brasil. Pouco depois, Lipão descontou mais uma vez para abrir a vantagem, que aumentou novamente com o pênalti do presidente, batido por Luqueta. O gol de Kelvin foi o último da equipe brasileira no primeiro tempo, que ainda contou com o pênalti de Alexis Descalzo, presidente peruano.

Com poucas oportunidades no ataque para o Peru, a Seleção se destacava em ambos os lados do campo na Trident Arena. A carta secreta foi acionada pelas duas equipes, mas sem sucesso: enquanto o Brasil não aproveitou a chance de gol em dobro, os peruanos não converterem o shootout. Para selar a vitória, Matheus Dedo roubou a bola e marcou com o gol vazia.

Brasil após vitória na Kings World Cup (Foto: Reprodução)

Adversário da repescagem do Brasil é definido

Com as classificações definidas, Neymar, do Santos, e Vitor Roque, do Palmeiras, foram ao campo para o sorteio da repescagem. Os astros do Brasileirão ficaram responsáveis por definir os confrontos desta segunda-feira (12).

A primeira partida será entre Estados Unidos e Holanda, que garantiu a vaga por meio do Kings Tiebreaker, às 18h (de Brasília). Na sequência, a Argentina enfrenta a França. Para fechar a "last chance", o Brasil terá a Arábia Saudita pela frente em busca da classificação ao mata-mata.

Confira a agenda da Kings World Cup

Repescagem (Last chance)

12/01 - Estados Unidos x Holanda - 18h (de Brasília) 12/01 - Argentina x França - 19h (de Brasília) 12/01 - Arábia Saudita x Brasil - 20h (de Brasília)

Quartas de final

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos

Dois jogos em 14 de janeiro, com horários não definidos

Semifinais

Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos

Final da Copa do Mundo de Kings League