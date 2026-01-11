menu hamburguer
Neymar marca presença no jogo do Brasil na Kings League

Atacante do Santos volta a Trident Arena para o jogo contra o Peru

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 11/01/2026
18:04
Neymar marcou três gols contra o Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
imagem cameraNeymar comemora gol no Santos pelo Brasileirão (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
A partida entre Brasil e Peru terá uma presença especial nas arquibancadas: Neymar Jr. Neste domingo (11), o atacante do Santos acompanha o último jogo da Seleção na fase de grupos da Kings World Cup, a Copa do Mundo da Kings League.

O craque do Peixe não é só um admirador e torcedor da Kings League, competição criada por seu ex-companheiro de Barcelona Gerard Piqué. Neymar também é um dos presidentes da Fúria, equipe que disputa a liga brasileira da modalidade.

Não é a primeira vez que o camisa 10 do Santos marca presença na Kings World Cup. O atacante foi uma das estrelas que acompanharam o duelo contra o Catar na última quinta-feira (8) direto da Trident Arena, em Guarulhos-SP.

Convocados do Brasil

    1.
  1. Esaú Assunção (Goleiro)
    2. 2.
  2. Victor Hugo (Goleiro)
    3. 3.
  3. Wembley Luiz (Defesa)
    4. 4.
  4. Matheus 'Dedo' (Defesa)
    5. 5.
  5. Everton Felipe (Meia)
    6. 6.
  6. Luan 'Mestre' (Meia)
    7. 7.
  7. Jeffinho Honorato (Meia)
    8. 8.
  8. Andreas Vaz (Meia)
    9. 9.
  9. Well Andrade (Meia)
    10. 10.
  10. Cristhian 'Canhoto' (Meia)
    11. 11.
  11. Kelvin Oliveira (Atacante)
    12. 12.
  12. Lipão' Pinheiro (Atacante)
    13. 13.
  13. Leleti' Garcia (Atacante)

Como chegam os times?

O Brasil chega à partida após uma vitória em dois jogos. Na estreia, o time perdeu para o a Espanha por 7 a 3. Já no segundo confronto, protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar. A Seleção chegou a estar perdendo por 6 a 2, mas, no final, saiu vencedora por 7 a 6, inflamando a torcida. A vitória teve direito a gol de Kaká, que foi a campo para cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.

A campanha coloca o Brasil na atual segunda posição do Grupo D. À frente dele, está a Espanha, com duas vitórias. Já o Peru, sem nenhum triunfo até aqui, ocupa a última posição.

Seleção brasileira antes da estreia na Kings World Cup
Seleção brasileira antes da estreia (Foto: Reprodução)

Luqueta baterá o 'pênalti do presidente'

Para a partida contra o Peru deste domingo (11), na terceira rodada da Kings World Cup, o Brasil contará com a participação de Lucas Gagliasso, o "Luqueta". Ele será responsável por cobrar o "pênalti do presidente". Na última quinta-feira (8), Kaká foi o escolhido pela Seleção para a virada histórica contra o Catar.

