Neymar marca presença no jogo do Brasil na Kings League

A partida entre Brasil e Peru terá uma presença especial nas arquibancadas: Neymar Jr. Neste domingo (11), o atacante do Santos acompanha o último jogo da Seleção na fase de grupos da Kings World Cup, a Copa do Mundo da Kings League.

O craque do Peixe não é só um admirador e torcedor da Kings League, competição criada por seu ex-companheiro de Barcelona Gerard Piqué. Neymar também é um dos presidentes da Fúria, equipe que disputa a liga brasileira da modalidade.

Não é a primeira vez que o camisa 10 do Santos marca presença na Kings World Cup. O atacante foi uma das estrelas que acompanharam o duelo contra o Catar na última quinta-feira (8) direto da Trident Arena, em Guarulhos-SP.

Convocados do Brasil

1 . Esaú Assunção (Goleiro) 2 . Victor Hugo (Goleiro) 3 . Wembley Luiz (Defesa) 4 . Matheus 'Dedo' (Defesa) 5 . Everton Felipe (Meia) 6 . Luan 'Mestre' (Meia) 7 . Jeffinho Honorato (Meia) 8 . Andreas Vaz (Meia) 9 . Well Andrade (Meia) 10 . Cristhian 'Canhoto' (Meia) 11 . Kelvin Oliveira (Atacante) 12 . Lipão' Pinheiro (Atacante) 13 . Leleti' Garcia (Atacante)

Como chegam os times?

O Brasil chega à partida após uma vitória em dois jogos. Na estreia, o time perdeu para o a Espanha por 7 a 3. Já no segundo confronto, protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar. A Seleção chegou a estar perdendo por 6 a 2, mas, no final, saiu vencedora por 7 a 6, inflamando a torcida. A vitória teve direito a gol de Kaká, que foi a campo para cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.

A campanha coloca o Brasil na atual segunda posição do Grupo D. À frente dele, está a Espanha, com duas vitórias. Já o Peru, sem nenhum triunfo até aqui, ocupa a última posição.

Seleção brasileira antes da estreia (Foto: Reprodução)

Luqueta baterá o 'pênalti do presidente'

Para a partida contra o Peru deste domingo (11), na terceira rodada da Kings World Cup, o Brasil contará com a participação de Lucas Gagliasso, o "Luqueta". Ele será responsável por cobrar o "pênalti do presidente". Na última quinta-feira (8), Kaká foi o escolhido pela Seleção para a virada histórica contra o Catar.