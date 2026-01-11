Neymar marca presença no jogo do Brasil na Kings League
Atacante do Santos volta a Trident Arena para o jogo contra o Peru
A partida entre Brasil e Peru terá uma presença especial nas arquibancadas: Neymar Jr. Neste domingo (11), o atacante do Santos acompanha o último jogo da Seleção na fase de grupos da Kings World Cup, a Copa do Mundo da Kings League.
O craque do Peixe não é só um admirador e torcedor da Kings League, competição criada por seu ex-companheiro de Barcelona Gerard Piqué. Neymar também é um dos presidentes da Fúria, equipe que disputa a liga brasileira da modalidade.
Não é a primeira vez que o camisa 10 do Santos marca presença na Kings World Cup. O atacante foi uma das estrelas que acompanharam o duelo contra o Catar na última quinta-feira (8) direto da Trident Arena, em Guarulhos-SP.
Convocados do Brasil
- Esaú Assunção (Goleiro)
- Victor Hugo (Goleiro)
- Wembley Luiz (Defesa)
- Matheus 'Dedo' (Defesa)
- Everton Felipe (Meia)
- Luan 'Mestre' (Meia)
- Jeffinho Honorato (Meia)
- Andreas Vaz (Meia)
- Well Andrade (Meia)
- Cristhian 'Canhoto' (Meia)
- Kelvin Oliveira (Atacante)
- Lipão' Pinheiro (Atacante)
- Leleti' Garcia (Atacante)
Como chegam os times?
O Brasil chega à partida após uma vitória em dois jogos. Na estreia, o time perdeu para o a Espanha por 7 a 3. Já no segundo confronto, protagonizou uma virada impressionante sobre o Catar. A Seleção chegou a estar perdendo por 6 a 2, mas, no final, saiu vencedora por 7 a 6, inflamando a torcida. A vitória teve direito a gol de Kaká, que foi a campo para cobrar o "pênalti do presidente", e converteu.
A campanha coloca o Brasil na atual segunda posição do Grupo D. À frente dele, está a Espanha, com duas vitórias. Já o Peru, sem nenhum triunfo até aqui, ocupa a última posição.
Luqueta baterá o 'pênalti do presidente'
Para a partida contra o Peru deste domingo (11), na terceira rodada da Kings World Cup, o Brasil contará com a participação de Lucas Gagliasso, o "Luqueta". Ele será responsável por cobrar o "pênalti do presidente". Na última quinta-feira (8), Kaká foi o escolhido pela Seleção para a virada histórica contra o Catar.
