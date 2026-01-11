menu hamburguer
Brasil em quadra e atropelo saudita: o nono dia da Kings World Cup

O torneio está sendo realizado na cidade de Guarulhos, em São Paulo

Foto-Joao-Pedro-Sabadini-2-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Sabadini
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/01/2026
17:01
Arábia Saudita venceu Índia por 12 a 1 na Kings World Cup (Foto: Reprodução Twitch/@kingsleague)
imagem cameraArábia Saudita venceu Índia por 12 a 1 na Kings World Cup (Foto: Reprodução Twitch/@kingsleague)
Neste domingo (11), a Trident Arena recebeu os últimos cinco confrontos da fase de grupos da Kings World Cup, que está sendo realizada em Guarulhos (SP). O último jogo será entre Brasil e Peru, que definirá a classificação ou não da Seleção. Mais cedo, a goleada da Arábia Saudita sobre a Índia por 12 a 1 garantiu aos sauditas a 2ª colocação do grupo, apesar do empate triplo com México (1°) e Indonésia (3°), o que levará as seleções a participarem do Kings Tiebreaker, sistema de desempate da competição. Confira como foi o nono dia de jogos.

Arábia Saudita 12 x 1 Índia

Os sauditas nem deixaram os indianos sonharem. Com apenas quatro minutos no escalonado, a vantagem já estava em 3 a 0. O pênalti do presidente Drb7h foi desperdiçado, mas nem fez falta: 7 a 1 no primeiro tempo, com Soham Bhagawati descontando para a Índia em shootout – e marcando aquele que seria o gol de honra da partida.

Nem a carta coringa de sanção 4 minutos dos indianos, usada já na segunda etapa, fez o ritmo saudita diminuir: foram cinco gols no período final, fechando o atropelo em 12 a 1. Com o empate triplo no grupo E entre México, Arábia Saudita e Indonésia, entra em ação o Kings Tiebreak:

Conforme o regulamento, o objetivo do sistema é definir as posições do grupo em disputa. As seleções envolvidas disputam Three-Team Shootouts até que uma delas alcance cinco Shootouts convertidos dentro do mesmo bloco de rodadas entre os três times (classificação direta). A partir daí: as outras duas seleções mantêm os Shootouts já convertidos; continuam se enfrentando entre si; a próxima a chegar a cinco termina como a segunda melhor colocada (last chance); a última ocupa a pior posição em disputa (eliminação).

Arábia Saudita atropelou a Índia na Kings World Cup (Foto: Reprodução Twitch/@kingsleague)
Arábia Saudita atropelou a Índia na Kings World Cup (Foto: Reprodução Twitch/@kingsleague)

Itália 7 x 4 Argélia

O segundo confronto da tarde foi bem mais disputado. Todos os gols foram marcados de maneira alternada entre as duas seleções, com a Argélia tendo aberto o placar aos dois minutos. A primeira etapa, muito acirrada, terminou em 2 a 1 para os argelinos.

No segundo tempo, a Itália assumiu a frente pela primeira vez aos 23 minutos, com Alessandro Colombo, que marcou três vezes e foi eleito o MVP da partida. A partir dali, os italianos conseguiram segurar o ímpeto ofensivo e ampliar o placar, encerrando em 7 a 4.

Com o resultado, a Itália venceu as três partidas e encaminhou sua classificação para as quartas de final na primeira colocação do grupo C. A Argélia, por sua vez, ficou em terceiro e só se classifica se tiver os melhores números entre os terceiros colocados de todos os grupos.

Marrocos x Holanda

*em atualização

Colômbia x Chile

*partida terá início às 17h

Brasil x Peru

*partida terá início às 18h

Confira a sequência da Kings World Cup

Repescagem (Last chance)

  • Três jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos.

Quartas de final

  • Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos;
  • Dois jogos em 14 de janeiro, com horários não definidos.

Semifinais

  • Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos.

Final da Copa do Mundo de Kings League

  • Jogo único em 17 de janeiro, com horário não definido.

