Brasil em quadra e atropelo saudita: o nono dia da Kings World Cup

Neste domingo (11), a Trident Arena recebeu os últimos cinco confrontos da fase de grupos da Kings World Cup, que está sendo realizada em Guarulhos (SP). O último jogo será entre Brasil e Peru, que definirá a classificação ou não da Seleção. Mais cedo, a goleada da Arábia Saudita sobre a Índia por 12 a 1 garantiu aos sauditas a 2ª colocação do grupo, apesar do empate triplo com México (1°) e Indonésia (3°), o que levará as seleções a participarem do Kings Tiebreaker, sistema de desempate da competição. Confira como foi o nono dia de jogos.

Arábia Saudita 12 x 1 Índia

Os sauditas nem deixaram os indianos sonharem. Com apenas quatro minutos no escalonado, a vantagem já estava em 3 a 0. O pênalti do presidente Drb7h foi desperdiçado, mas nem fez falta: 7 a 1 no primeiro tempo, com Soham Bhagawati descontando para a Índia em shootout – e marcando aquele que seria o gol de honra da partida.

Nem a carta coringa de sanção 4 minutos dos indianos, usada já na segunda etapa, fez o ritmo saudita diminuir: foram cinco gols no período final, fechando o atropelo em 12 a 1. Com o empate triplo no grupo E entre México, Arábia Saudita e Indonésia, entra em ação o Kings Tiebreak:

Conforme o regulamento, o objetivo do sistema é definir as posições do grupo em disputa. As seleções envolvidas disputam Three-Team Shootouts até que uma delas alcance cinco Shootouts convertidos dentro do mesmo bloco de rodadas entre os três times (classificação direta). A partir daí: as outras duas seleções mantêm os Shootouts já convertidos; continuam se enfrentando entre si; a próxima a chegar a cinco termina como a segunda melhor colocada (last chance); a última ocupa a pior posição em disputa (eliminação).

Itália 7 x 4 Argélia

O segundo confronto da tarde foi bem mais disputado. Todos os gols foram marcados de maneira alternada entre as duas seleções, com a Argélia tendo aberto o placar aos dois minutos. A primeira etapa, muito acirrada, terminou em 2 a 1 para os argelinos.

No segundo tempo, a Itália assumiu a frente pela primeira vez aos 23 minutos, com Alessandro Colombo, que marcou três vezes e foi eleito o MVP da partida. A partir dali, os italianos conseguiram segurar o ímpeto ofensivo e ampliar o placar, encerrando em 7 a 4.

Com o resultado, a Itália venceu as três partidas e encaminhou sua classificação para as quartas de final na primeira colocação do grupo C. A Argélia, por sua vez, ficou em terceiro e só se classifica se tiver os melhores números entre os terceiros colocados de todos os grupos.

Marrocos x Holanda

*em atualização

Colômbia x Chile

*partida terá início às 17h

Brasil x Peru

*partida terá início às 18h

Confira a sequência da Kings World Cup

Repescagem (Last chance)

Três jogos em 12 de janeiro, com horários não definidos.

Quartas de final

Dois jogos em 13 de janeiro, com horários não definidos;

Dois jogos em 14 de janeiro, com horários não definidos.

Semifinais

Dois jogos em 15 de janeiro, com horários não definidos.

Final da Copa do Mundo de Kings League