Sambenedettese x Guidonia Montecelio 1937: onde assistir, horário e escalações
Sambenedettese x Guidonia Montecelio 1937: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Sambenedettese e Guidonia Montecelio 1937 se enfrentam neste domingo (8), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Riviera delle Palme, em San Benedetto del Tronto, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Sambenedettese foi derrotado pelo Reggiana por 2 a 0, pela Serie C1, em 30 de outubro. Já o Guidonia Montecelio 1937 empatou com o Perugia por 1 a 1, também pela Serie C1, em 31 de outubro.
Na tabela de classificação, o Sambenedettese ocupa a 7ª colocação, enquanto o Guidonia Montecelio 1937 está em 14º lugar na Serie C1 2026/2027, Girone B.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone B)
- 📅 Data: 8 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 8 de novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Riviera delle Palme, San Benedetto del Tronto
Rodada: 13
Fase: Girone B
Escalações prováveis
Sambenedettese
Técnico: R. Boscaglia
G. Cultraro; L. Pezzola, L. Buljan, A. Zini e M. Piccoli; E. Plicco, M. Touré e G. Tunjov; K. Candellori, L. Sgarbi e D. Stabile.
Guidonia Montecelio 1937
Técnico: C. Ginestra
G. Drago; P. Frascatore, S. Esempio, R. Baroni e D. Zappella; A. Errico, P. Giannotti e S. Tascone; E. Celeghin, F. Ferrari e E. Vertainen.
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