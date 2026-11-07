Cray Wanderers x Stockport County: onde assistir, horário e escalações
Cray Wanderers x Stockport County: pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027.
PorRedação Lance!•Rio de Janeiro (RJ)
07/11/2026 04:16
Cray Wanderers e Stockport County se enfrentam neste domingo (8), às 11h15 (horário de Brasília), no Flamingo Park, em Londres, pela Fase 1 da FA Cup 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Cray Wanderers empatou com o Bedford Town por 2 a 2, pela FA Cup, em 20 de outubro de 2026. Já o Stockport County não teve jogos recentes registrados para esta competição.
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Onde assistir
- Competição: FA Cup (Fase 1)
- 📅 Data: 8 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 11h15 (de Brasília)
- 📍 Local: Flamingo Park, Londres
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: FA Cup 2026/2027
Data e horário: 8 de novembro de 2026, às 11h15
Local: Flamingo Park, Londres
Fase: Fase 1
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