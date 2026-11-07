Treviso x Novara: onde assistir, horário e escalações
Treviso x Novara: pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027.
Treviso e Novara se enfrentam neste domingo (8), às 13h30 (horário de Brasília), no Stadio Omobono Tenni, em Treviso, pela 13ª rodada da Serie C1 2026/2027. O Lance! acompanha a partida em tempo real. O Lance! acompanha a partida em tempo real.
No último confronto, o Treviso foi derrotado pelo Cittadella por 1 a 0, pela Serie C1, em 1º de novembro. Já o Novara venceu o Desenzano por 1 a 0, pela Serie C1, em 2 de novembro.
Na tabela de classificação, o Treviso e o Novara disputam a 13ª rodada da Serie C1 2026/2027, Girone A. As posições exatas na tabela não foram informadas.
Onde assistir
- Competição: Serie C1 (Girone A)
- 📅 Data: 8 de novembro de 2026
- ⏰ Horário: 13h30 (de Brasília)
- 📍 Local: Stadio Omobono Tenni, Treviso
- Tempo real: O Lance! acompanha a partida em tempo real.
FICHA DO CONFRONTO
Competição: Serie C1 2026/2027
Data e horário: 8 de novembro de 2026, às 13h30
Local: Stadio Omobono Tenni, Treviso
Rodada: 13
Fase: Girone A
Escalações prováveis
Treviso
Técnico: E. Gorini
T. Nobile; D. Cappelletti, A. Maestrelli, D. Bove e A. Brigati; D. Liotti, F. Romeo e G. Rossi; R. Gucher, F. Ciuferri e C. Tommasini.
Novara
Técnico: M. Iori
F. Brancolini; E. Zambataro, O. Khailoti, F. Lorenzini e R. Collodel; R. Arboscello, M. Nichetti e N. Ledonne; D. Dell'Erba, M. Romano e E. Lanini.
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